Fede Cartabia ya es nuevo jugador del Dépor

Google Plus

Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL)

Federico Nicolás Cartabia (20 de enero de 1993, Bombal, Argentina) se vincula con el club herculino en la que será su segunda etapa como jugador deportivista.

Era uno de los rumores del último día y llegó a ser uno de los culebrones del pasado verano. Por aquel entonces, Fede Cartabia no logró obtener la carta de libertad en el último día de mercado para regresar a A Coruña. Sin embargo, este período de fichajes sí deparó un final feliz para el excordobesista y del Deportivo. Club y jugador han llegado un acuerdo para las próximas cinco temporadas y media, aunque esta temporada no se enfundará la elástica blanquiazul, si no que defenderá los colores del Sporting de Braga. Con su llegada se produciría overbooking en las bandas herculinas, en las cuales Gaizka Garitano cuenta con Carles Gil, Bruno Gama, Marlos Moreno además de los recientes fichajes Kakuta y Ola John, junto con la posibilidad de adelantar a Luisinho o Juanfran como ha sucedido en algunas ocasiones esta campaña.

Fede Cartabia ya posa con la camiseta del Sporting de Braga | Fuente: scbraga.pt

Fede obtuvo la carta de libertad el 31 de enero gracias, en parte, a la intención del cuadro valencianista de incorporar a Fabián Orellana. A lo largo de este año no ha contado para ninguno de los entrenadores ches, disputando un total de seis partidos entre Liga y Copa, en los que suma una asistencia. Aún así, la hinchada herculina es conocedora de la calidad que atesora el argentino. En su primera etapa como deportivista disputó un total de 29 encuentros en los cuales anotó cuatro tantos, llegando a ser uno de los hombres más importantes de la plantilla durante la segunda vuelta de la temporada anterior.

De esta forma, Fede Cartabia se convierte en el cuarto fichaje invernal del Deportivo, aunque deberá esperar hasta el próximo curso para volver a debutar con el equipo coruñés, poniendo así fin a uno de los rumores más intensos de este mes de enero.