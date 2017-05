Análisis Villarreal - Deportivo: un punto bastó

Google Plus

Imagen: La Liga

El club blanquiazul seguirá siendo conjunto de Primera División un año más. Durante la semana, tanto Pepe Mel como sus jugadores explicaron lo transcendental que era el duelo ante el equipo amarillo para su salvación. No defraudaron.

El inicio no fue un problema

Si algo se le puede achacar especialmente a la plantilla dirigida por Pepe Mel son los inicios de los partidos. Durante los últimos encuentros, los herculinos recibieron numerosas críticas por salir al terreno de juego "dormidos", cediendo juego y ocasiones al rival para tener que ir a remolque el resto del partido, dificultando la victoria gallega.

En La Cerámica no fue así. Los visitantes, pese a mostrarse tímidos en ataque no solo al comienzo sino durante todo el partido, estuvieron intensos y serios en labores defensivas desde el minuto uno. Esto provocó que en la primera parte, Lux no tuviera que pasar por demasiados apuros ante una gran delantera, la cual ha conseguido hacer gol en todos los partidos en su feudo a excepción de tres.

Cuando el punto valía

Las escasas llegadas del Deportivo hacían ilusionar, por poco que fuera, al deportivismo con conseguir de nuevo una victoria en Vila-real que permitiera confirmar así la permanencia matemática un año más. Pero el choque no se jugaba solamente en Valencia, sino que los gallegos también tenían un ojo puesto en otros campos como San Mamés o Ipurúa. Tras el gol del Leganés, que provocaba que un empate ante el Submarino Amarillo fuera suficiente, los de Pepe Mel se olvidaron de atacar.

Todo el equipo en bloque defendiendo, en su campo, y con numerosas faltas y alguna que otra pérdida de tiempo para llegar al final de los 90 minutos con el cero a cero en el marcador.

Los locales, pese al muro blanquiazul, gozaron de varias ocasiones en los segundos 45 minutos pero no tuvieron el acierto necesario para batir la portería del 'Poroto' Lux.

Lux frenó al Villarreal

Germán Lux jugó el pasado domingo el que pudo haber sido su último partido defendiendo la camiseta deportivista tras más de seis años en A Coruña y ser uno de los capitanes del equipo. Durante la primera parte fue amonestado con una tarjeta amarilla, por empujón a Soldado, que le impedirá estar el próximo sábado en el último partido de este curso, ante Las Palmas.

Lux ante Adrián el pasado domingo | Foto: La Liga Santander

Su futuro es una incógnita, con rumores constantes de la intención de River Plate por su vuelta al club argentino. Pero lo que no da lugar a dudas es su última actuación esta temporada. El arquero deportivista realizó varias paradas de mérito ante los delanteros del Villarreal. Se convirtió en héroe del partido y, junto a sus últimas actuaciones, está claro que será uno de los más partícipes en la salvación del equipo. Si se va, puede hacerlo con orgullo y la cabeza alta.