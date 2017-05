Lucas Pérez: ¿La vuelta del hijo pródigo?

Lucas Pérez disputando un encuentro con el Deportivo // Foto: footballhd.ru

El 2 de septiembre de 2016, Lucas Pérez se despedía del Deportivo de La Coruña en una rueda de prensa y ponía rumbo hacia tierras londinenses para formar parte del Arsenal. La etapa de Lucas Pérez en el Depor duró dos años, una etapa corta pero muy intensa. El delantero coruñés deja un legado de 59 encuentros disputados con el conjunto blanquiazul y un total de 24 goles anotados. Unos registros que le llevaron a ser la estrella del Deportivo.

El Arsenal y Lucas, un invento fallido

Lucas Pérez fichaba por el Arsenal con el objetivo de disputar los grandes títulos nacionales y europeos con su nuevo club, además de pelear por un sitio en la selección nacional. Nada más lejos de la realidad, la primera temporada de Lucas Pérez ha sido decepcionante para ambas partes. Los registros de Lucas han sido los más bajos de sus carrera en una temporada donde las lesiones y la poca confianza por parte de Arséne Wenger le han perjudicado.

Para el Arsenal, la peor temporada en años. Eliminados en octavos de Champions por un humillante 10-2 contra el Bayern, además de quedarse fuera para dicha competición de cara a la próxima temporada. Este mal año para ambos ha dado pie a que tanto el club como el jugador vean con buenos ojos una salida de Lucas del club londinense.

El Depor 15-16, un equipo sin gol

La temporada para el Deportivo ha sido gris y decepcionante. Decepcionante para una afición que en el tramo final ha dejado patente su descontento con la gestión interna del club. En cuanto al juego del equipo, el gran problema del Dépor esta temporada ha sido la falta de gol. Tras la marcha de Lucas, el Deportivo fichaba a Andone y Joselu con el objetivo de hacer olvidar al ídolo coruñés. La temporada de Andone ha sido más que notable. 12 dianas esta temporada, convirtiéndose así en el delantero referencia del equipo.

Joselu tuvo una lesión de larga duración y le costó adaptarse al equipo, cuando lo hizo, anotó cinco goles. Terminó la temporada de muy mala manera siendo uno de los jugadores más criticados por la afición. Entre Andone y Joselu no logran superar la marca de Lucas de la pasada temporada. Las estadísticas hablan por sí solas, el Deportivo de La Coruña tiene un serio problema con el gol. De cara a la próxima temporada, con el retorno del goleador coruñés, el Dépor intentará solucionar este problema.

La relación Mel-Lucas, clave

Pepe Mel ha pedido expresamente a la junta directiva el regreso de Lucas Pérez a la entidad. La buena relación entre ambos es una de las causas principales de esa petición. Pepe Mel tuvo a sus órdenes a Lucas Pérez en el Rayo Vallecano y lo hizo debutar con el primer equipo. Mel conoce mejor que nadie a Lucas y es por eso que lo ha catalogado como prioridad de cara al próximo mercado veraniego.

Lucas-Andone, una dupla que puede dar miedo

De confirmarse el retorno de Lucas y retener a Florin Andone, el Deportivo tendría en su once a una de las duplas más peligrosas de todo el campeonato. Dos delanteros de muy alto nivel. Ágiles, potentes, móviles, con raza y goleadores. El equipo daría un salto de calidad muy importante y Pepe Mel podría plasmar su esquema favorito, el 4-4-2, en el Deportivo. Como decía Augusto César Lendorio. "¿Por qué no vamos a soñar, si es por lo único que no se cobra?" Un último consejo para los deportivistas, agárrense que vienen curvas. Será un verano movidito.