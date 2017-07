Germán Lux, rumbo a River Plate

Google Plus

Lux tras su acuerdo con el River Plate / Foto: River Plate Oficial

El guardameta de 35 años originario de Santa Fe, Argentina, demostró en más de una ocasión el deseo de finalizar su carrera en su club de inicio, el River Plate de Buenos Aires. Y tras finalizar su contrato con el club herculino la oferta no se hizo esperar. Así lo confirmó la cuenta oficial del club argentino el pasado día 26 después de añadir una foto del aprobado reconocimiento médico. Como se esperaba, ha tenido lugar su primer entrenamiento hoy mismo.

“Estoy muy agradecido, muy contento e ilusionado. Es una alegría enorme. Han pasado diez años, en este momento se me remueven muchas cosas desde mi comienzo en el club. Poder volver es un sueño cumplido. Siempre se rumoreaba la posibilidad pero nunca se hacía realidad, hoy creo que es un buen momento", decía el portero tras hacerse oficial su fichaje.

Los detalles del fichaje están en un contrato hasta 2020 con cifras todavía desconocidas.

A su llegada en la temporada 11/12 desde el Mallorca, su carrera ha corrido varios altibajos. Empezó con la suplencia ante su predecesor Aranzubia, al que no quitaría el puesto hasta su marcha en la temporada 13/14 en Segunda División. Más adelante se vio condicionado por una serie de lesiones y malas actuaciones que lo obligaron a quedar relegado ante el joven Fabricio que comenzaba a despuntar, y no fue nuevamente hasta la marcha de este, dos temporadas después, que el portero argentino no volvió a la titularidad indiscutible en la máxima categoría.

A pesar de todo ello, se han vivido momentos muy bonitos con uno de los capitanes deportivistas: por ejemplo, los dos ascensos a primera, y otros algo tristes como el descenso de la campaña 2012 - 2013. En cuanto a los números, Lux deja un paso tibio pero bueno por el club herculino: 114 partidos jugados, 36 ganados, 41 empatados y 37 perdidos, con un total de 142 goles encajados.

Ahora no queda más que darle las gracias por todos estos años al servicio del club y desearle lo mejor en su nueva etapa como "millonario".