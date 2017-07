Pedro Mosquera: "Quiero que el Deportivo esté lo más arriba posible"

Google Plus

Pedro Mosquera en rueda de prensa // World News

Pedro Mosquera compareció ante los medios de comunicación, después del entrenamiento matutino de pretemporada. El jugador coruñés, uno de los capitanes del Deportivo ha hablado sobre la situación actual del club y de su plantilla en vistas a la nueva temporada que recién ha comenzado.

Mosquera, al ser preguntado por las sensaciones en este inicio de pretemporada, respondió: "Las sensaciones son muy buenas. Desde el primer día la gente está muy enchufada. Los entrenamientos están siendo muy amenos, muy divertidos y muy exigentes también", añadió sobre la situación física de la plantilla: "La gente ha llegado bien. Salvo alguna molestia que pudieron tener algunos ayer debido al esfuerzo, creo que hemos llegado bastante bien".

Le preguntaron por Fede Valverde (Fichaje del Depor, cedido por el Real Madrid y debutante en Primera). "Estoy intentando ayudar en todo lo que pueda. Ayer le di mi número por si necesita cualquier cosa. Soy de aquí y puedo ayudarle. Es muy buen chaval, le ayudaré en lo que sea" djo sobre el futbolista uruguayo. "Es pronto porque de momento casi todo el trabajo que hicimos fue físico, pero en lo que le vi con balón tiene potencial y creo que puede ayudarnos a ser mejores". añadió sobre la calidad de Fede Valverde.

También fue preguntado sobre el 'culebrón Lucas Pérez' y su posible vuelta al Deportivo: "No sé si vendrá o no vendrá. Sabemos que Lucas es un jugador muy bueno que nos dio mucho en años anteriores pero sabemos que es muy difícil".

"La relación es buena. Cuando llego yo no estaba teniendo minutos y él deposito su confianza en mi. Los partidos que he jugado con él han sido los mejores desde que estoy aquí, di mi mejor nivel. Siento que tengo su confianza pero también sé que esa confianza me la tengo que ganar día tras día. La relación es muy buena". respondió Mosquera sobre su relación con el técnico Pepe Mel.

"Edu nos puede aportar muchas cosas. Es un gran jugador que tiene mucho potencial. Ha subido y se ha adaptado muy bien al grupo porque es una gran persona y un gran trabajador. Tiene cosas para estar muchos años aquí" dijo Mosquera sobre Edu Expósito, jugador del filial que realizará la pretemporada con el primer equipo.