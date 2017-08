Real Madrid, primer oponente del Depor

Google Plus

Los capitanes y el conjunto arbitral antes de comenzar el encuentro disputado en Riazor. / Imagen: LaLiga

La pasada campaña se vio la mejor cara del Real Madrid desde hacía años. Con las rotaciones, Zidane consiguió dar frescura al equipo, logrando de esta forma llegar al final de temporada en perfecto estado. Se hablaba de un equipo A, el de gala y donde estaban las estrellas, y un equipo B, donde había jugadores con muchísima calidad pero que no disfrutaban de tantos minutos.

Casi imparables, lograron hacerse con cuatro títulos: la Champions League, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y la Liga. No obstante, y tras unos partidos muy poco acertados, cayeron eliminados por el Celta en cuartos de final de la Copa del Rey.

En cuanto a los encuentros disputados contra el Deportivo, ambos terminaron en victoria blanca. El primero de ellos, en el Santiago Bernabéu, finalizó con ajustado 3-2. Con los dos tantos de Joselu, los deportivistas daban por hecho el empate, pero Sergio Ramos (como tantas veces hizo a lo largo de la temporada pasada) marcaba de cabeza el gol de la victoria en el último minuto de partido. Pese a todo, el Deportivo no dejó una mala impresión en el coliseo blanco. No se puede decir lo mismo del partido en Riazor, en el que los locales caían por un contundente 1-6. Un gol en solitario de Florin Andone no pudo parar la estampida del Madrid, que a los 60 segundos de comenzar el encuentro ya había anotado el primero.

Cristiano Ronaldo, su jugador estrella, no disputará el encuentro liguero del próximo domingo tras ser sancionado con cinco partidos. Este fue expulsado por doble amarilla en el partido de ida de la Supercopa, y tras empujar al árbitro su sanción aumentó. El jugador portugués destaca por su velocidad, su golpeo y su capacidad de cambiar de dirección rápidamente. Además posee un potente salto que le permite superar a los defensas rivales en el juego aéreo. Sin embargo, el Real Madrid no necesita a Cristiano para hacer un buen fútbol, como se demostró en el último partido contra el FC Barcelona.

Uno de los nombres más sonados y reconocidos últimamente en el conjunto blanco es el de Marco Asensio. El joven mallorquín derrocha una calidad increíble, y poco a poco se va ganando ese merecido puesto en el once inicial de "Zizou". Su conducción y la facilidad para convertir, además de su poco egoísmo a la hora de coordinarse con sus compañeros, son algunas de sus cualidades.

Otro jugador a tener en cuenta sería Isco, quien lleva demostrando desde hace tiempo que es merecedor de más minutos en las filas merengues. Su movilidad y su capacidad de asociación, junto con el desplazamiento en largo y su regate, forman parte de su carta de presentación.