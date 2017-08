Cartabia: "Estoy disfrutando día a día de estar aquí" Fuente de la imagen: RC Deportivo

Cartabia: "Estar jugando en Portugal me vino bien para despejar la mente tras seis meses duros en Valencia"

El argentino comenzó la rueda de prensa reconociendo que está muy feliz en el Dépor, pero aun recuerda lo que sufrió para salir del Valencia: "Para un chico joven como yo es una situación muy difícil, siempre quiero jugar. Hay que aprender de esos momentos para seguir aprendiendo, fueron momentos muy duros, pero al final conseguí lo que quería, acabar aquí".

El argentino se lamenta de la derrota ante el Madrid: "Teníamos la idea de hacerle un poco más de daño, pero ellos tienen muy buenos jugadores. Nosotros tuvimos varias oportunidades para marcarles, ellos con media se nos pusieron por delante, y ya con el resultado adverso se nos hizo difícil. Debemos ver el lado positivo, que pudimos hacerle daño al Real Madrid".

Centrándose ya en el próximo partido, califica al Levante de equipo difícil contra el que enfrentarse: "Va a ser un rival muy duro, ya conocemos al Levante, pero intentaremos jugar nuestras cartas para poder ganar".

El argentino se ve capaz de coger la responsabilidad del lanzamiento de penaltis tras el gran número de fallos que tienen los coruñeses en esa faceta: "Me veo con ganas de coger esa responsabilidad, la verdad que es una responsabilidad bonita. Está claro que el que lo tira es el que lo falla. Me ha tocado fallarlos también a mi, como le ha tocado a otros compañeros".

Al atacante le preguntaron sobre el objetivo que debería tener el Dépor en esta liga, pero no quiso mojarse: "Esto acaba de empezar, jugamos solo contra el Madrid, todavía es muy pronto para decirlo, pero yo creo que hay muy buen equipo". Cartabia vio normal que el equipo se quiera reforzar más de cara a esta temporada: "Es lo que tiene el deporte de alto nivel, que siempre quiere mejorar. Esperemos que los que vengan, vengan a aportar y a ayudar".

El extremo no vio nada especial en lo que le pide el míster: "Me pide que ayude al equipo, que sea descarado, lo que me pidieron muchos entrenadores, nada especial con Pepe. Intento dar mi granito de arena al equipo, a veces sale a veces no, pero nunca dejo de intentarlo".