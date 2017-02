Alberto Varo, cuatro semanas de baja

Google Plus

Alberto Varo en el Miniestadi. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

No corren buenos momentos para Alberto Varo. En el último entrenamiento realizado antes de visitar el feudo del UE Cornellà el guardameta sufría una rotura fibrilar en el músculo semi-membranoso de la pierna izquierda que le alejará de los terrenos de juego durante cuatro semanas, perdiéndose así el duelo del filial ante el UE Cornellà en su estadio este sábado (19 horas). Los servicios médicos del club azulgrana han confirmado la lesión, prolongando la mala fortuna con las lesiones del de la Canonja.

Hay que recordar que el guardameta debutó de forma oficial la jornada anterior ante el Mallorca B en el Miniestadi (2-1). Seguro y confiado alzó su figura bajo palos, concediendo solo un gol tras la salida de un córner, pero siempre ofreciéndose a sus compañeros sacándo el balón desde atrás. Al término del encuentro no dudó en reconocer sobre su debut que: "sí que me lo esperaba porque yo intento trabajar cada semana ahora que ya estoy recuperado del todo y trabajo cada semana para que el míster me ponga y decidió que hoy era un partido para mí".

Alberto Varo llegó a la disciplina azulgrana en el mercado estival esta temporada, dónde comparte la bonita competencia por la portería con José Suárez. Una rotura de menisco en la rodilla derecha a principios de temporada le impedía haberse estrenado con anterioridad bajo las órdenes de Gerard López. Lejos de mermar su optimismo, Alberto afirmaba tras el partido frente al Mallorca B que: "Si ahora vuelve a jugar Jose, lo apoyaré al máximo. Al final la competencia debe ser buena para el equipo y para conseguir el objetivo”. El buen sabor de boca de su debut deberá ser el impulso necesario para agasajar la moral del guardameta, mermado por las lesiones y ansiando su regreso sobre el verde.