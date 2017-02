El dilema del lateral derecho en el Camp Nou

Google Plus

Palencia es una seria opción para dar descanso a Sergi Roberto. Foto: Noelia Déniz

Dani Alves salió de la ciudad condal en verano dejando la titularidad en el lateral derecho a Sergi Roberto. Luis Enrique recolocó al de Reus en esa posición y, momentáneamente, el experimento funcionó de manera aceptable. Con el paso del curso, las carencias del canterano se han evidenciado en más de un partido y eso, junto a la larga lesión de Aleix Vidal, ha creado cierta expectativa en la cúpula azulgrana. La baja de Alves se está notando más de lo esperado y la directiva busca ya una solución para el franco derecho de la zaga culé. Fichar o tirar del filial, esa es la cuestión.

Sergi Roberto, opción prioritaria

La temporada pasada ya fue una alternativa real en esa posición, y esta se ha afianzado en el once titular como dueño y señor de la banda derecha. Roberto convenció en los primeros meses de temporada a Luis Enrique y se postuló como el recambio natural de Alves en ese lugar. Su arranque fue bueno, cumpliendo en defensa y aportando profundidad en ataque. Un gran número de asistencias, gracias a grandes centros puestos por el de Reus, le dieron la razón en el primer tramo de curso al técnico asturiano.

Con el paso de los partidos, llegaron las carencias en el juego de Sergi Roberto. El canterano no está dando la talla en una posición que no es la suya. Por eso, enero fue el mes de la resurrección de Aleix Vidal. El ex del Sevilla completó seis encuentros de forma consecutiva, cinco de liga y uno de copa, anotando dos goles y dando otras tantas asistencias. El de Valls mostró un nivel más que correcto, aspecto que hizo más incomprensible todavía la ausencia del lateral en las convocatorias del entrenador azulgrana. Una dura entrada de Theo Hernández en el 0-6 del Barcelona en Vitoria dejó a Aleix sin temporada. La gravedad de la lesión permite al Barça mirar al mercado nacional, otra cosa es decidir si es necesario.

Buenas opciones a distintos precios

La liga ofrece buenos objetos de mercado en el lateral diestro, aunque no todos son viables a nivel económico. Los jugadores de mayor nivel en los que podría fijarse el Barcelona son de conjuntos importantes, inmersos en competición europea. Mario Gaspar, internacional con España y lateral titular en el Villarreal, sería el mejor fichaje posible. Un jugador seguro en la parcela defensiva y con facilidad para proyectarse en ataque. Le sobra experiencia en la liga y en europa. El problema son los 20 millones que pide el Villarreal, además de la negativa que daría el club ya que no necesita vender.

Otros jugadores como Hugo Mallo o Cancelo serían la alternativa a Mario, pero uno es capitán y emblema del Celta de Vigo, y el otro no parece estar al nivel ofrecido en otras temporadas en Mestalla. Además, las últimas ventas de los Chés al Barcelona no han salido como se esperaba en el Camp Nou. André Gomes está siendo cuestionado por la afición azulgrana por su pobre rendimiento sobre el césped, y Alcácer no ha disfrutado de los minutos esperados en el ataque azulgrana. La relación entre Valencia y Barça es buena, pero se antoja complicada la llegada de Cancelo a la ciudad condal.

Por último, la opción que más cerca ha estado de llevarse a cabo es la de Ander Capa. El jugador del Eibar gusta a la secretaría técnica barcelonista y su precio no es demasiado elevado. El conjunto armero rechazó la semana pasada una oferta de dos millones de euros por la cesión del defensa este final de temporada y no parece querer negociar la salida de Capa. Ante la negativa de todos los clubes a negociar a estas alturas de temporada, la solución es clara. Solo queda confiar en el filial.

Palencia o Nili, esa es la cuestión

El Barcelona B tiene dos jugadores en el lado derecho de la zaga culé. Sergi Palencia y Nili Perdomo son los dos nombres que baraja Luis Enrique para darle descanso a Sergi Roberto en este tramo final de campaña. La probable eliminación en Champions ha provacado la negativa del Barça a fichar y, por consiguiente, a confiar en la cantera para la vacante que deja Aleix Vidal con su lesión. Palencia y Nili son jugadores muy distintos. El primero es capitán del filial. Un jugador que no destaca por sus cualidades técnicas, pero que suple esa carencia con un poderío físico envidiable. La garra, entrega y sacrificio son las dotes más remarcables del capitán.

Nili es la otra opción para Luis Enrique. El canario es un extremo reconvertido a lateral. Nili Perdomo destaca por la profundidad que aporta al equipo y la facilidad para el desborde en tres cuartos de campo. En el aspecto defensivo sufre algo más, pero el buen posicionamiento del isleño corrige las carencias defensivas de Nili. El gran problema en esta gestión está en la falta de comunicación entre Luis Enrique y Gerard López. El técnico del filial confía mucho más en Palencia que en Nili, aspecto que se ve semana tras semana. Palencia es el capitán y lateral diestro indiscutible en el Barça B. En cambio, a Luis Enrique le gusta más el canario, hecho por el que se lo ha llevado en más de una ocasión a entrenamientos y convocatorias. La opción está en casa, pero la dificultad está en saber elegir bien. Palencia o Nili, uno de los dos es la alternativa a Sergi Roberto.