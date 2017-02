Perea: "Estamos todos centrados para seguir arriba"

Google Plus

Alberto Perea celebra su primer gol de la noche | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Con las dos dianas que logró materializar en la goleada del Barça B sobre el Gavà (4-0), ya son seis las que totaliza Alberto Perea en la presente campaña. Sus goles, sumados a los de Marc Cardona y Dani Romera, ayudaron al equipo a sumar otros tres puntos, que reafirma al filial en lo más alto de la clasificación en el grupo III de Segunda División B.

El manchego se mostró satisfecho cuando atendió a los medios tras el encuentro. "Más que por los goles, estoy contento por el resultado del equipo, el partido que hemos hecho y la confianza que nos hace coger el ganar un partido así", dijo el futbolista, que resumió muy brevemente la completa actuación de los azulgranas: "Desde el minuto uno hemos salido con muchas ganas, con confianza, y el primer gol ha llegado pronto, lo que nos ha hecho estar más tranquilos, pero con muy buena disposición".

Competencia en todas las líneas

Los tres de arriba se repartieron los tantos ante el débil Gavà, aún así a Perea no le inquieta la competencia: "Tenemos dos propuestas tanto en ataque como en defensa. En cada entrenamiento se lo intentamos poner lo más difícil posible al míster para jugar el fin de semana", señaló el jugador del filial, que alternó extremo izquierdo y derecho durante el partido.

"No debemos confiarnos por estar arriba"

Restan once jornadas para el final del campeonato regular, y Perea tiene claro que se debe dar tregua al inmediato perseguidor en la tabla: "Tenemos que seguir con las mismas ganas para mantener esta racha que llevamos estos últimos partidos, ganar y no dar opciones al Alcoyano para que nos pueda alcanzar", apuntó el de Albacete, que sabe bien que su equipo no debe relajarse por estar en la cima: "Si salimos confiados en el próximo partido porque nos están saliendo las cosas bien y estamos arriba los primeros, puede ser que venga cualquier equipo o salgamos fuera y nos ganen por ese exceso de confianza".

Perea aseguró que no ha necesitado hacer uso de su veteranía para afrontar ningún tipo de conflicto en el vestuario. "Soy el mayor del equipo junto a Fali y Alfaro. De momento no hemos tenido que decirle nada a ningún compañero, están todos centrados y con muchas ganas de seguir así para continuar líderes", concluyó.