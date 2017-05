Un baño de goles en la Liga Iberdrola

Olga García y Bárbara Latorre en pleno partido. Foto: Gerard Franco

Ràfols, Ruth García, Melanie, Line Roddik, Mariona Caldentey, Jennifer Hermoso, Patri, Vicky Losada, Marta Torrejón, Bárbara Latorre y Aitana fueron las once elegidas de Llorens y parece que no les fue nada mal. El primer gol fue a cargo de Mariona Caldentey y tardó once minutos en llegar, aunque no hubo que esperar tanto para los doce siguientes. En el minuto 16 Jennifer Hermoso marcó el primero de los seis goles que haría (16’, 20’, 28’, 43’, 61’ y 74’). Aitana Bonmati (32’ y 37’), Andressa (56’), Olga García (60’ y 68’) y Bárbara Latorre (80’) fueron las otras goleadoras del encuentro. Mientras las chicas de Xavi Llorens luchan para ganar la liga española femenina, las vascas del Oiartzun se están disputando el descenso con el Albacete y el Tacuense a quienes superan por tan solo uno y tres puntos respectivamente. Este resultado fue, pues, una bajada de ánimos para las jugadoras, que no veían la llegada del pitido final.

Preparadas para lo que queda de Liga

Las chicas del Futbol Club Barcelona lideran la clasificación de la Liga Iberdrola empatadas de puntos con las que defienden la camiseta del Atlético de Madrid. Tres compromisos les quedan para hacerse con el título liguero. Este sábado se enfrentan al Valencia a domicilio mientras que dentro de dos semanas recibirán en casa a las colchoneras, el encuentro que prácticamente sentenciará la competición, por lo que las culés no dejarán escapar la victoria para revalidar el título que le robó el Athletic de Bilbao la pasada temporada. La última cita, tras haber sido eliminadas de la UEFA Women’s Champions League por las francesas del PSG, será en el campo del Levante el domingo 21 de mayo, que pondrá punto y final a esta temporada de locos donde se han vivido muchos goles, el récord de asistencia en el Mini Estadi al enfrentarse a las parisinas, la llegada a unas semifinales de la Champions y un 13-0 en liga que no habrá dejado a nadie indiferente.