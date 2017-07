Piernas frescas tras el debut

Fase de recuperación completada | FOTO: FCBARCELONA.CAT

El trabajo no cesa en la plantilla de Ernesto Valverde. Tras el primer encuentro ante la Juventus de Turín, el equipo se ha ejercitado para recargar pilas de cara al encuentro del próximo miércoles ante el Manchester United de José Mourinho, en el segundo de los tres partidos que completan la participación del FC Barcelona en la International Champios Cup.

Vuelta a la calma...

Tras el gran triunfo logrado ante el campeón italiano y finalista de la UEFA Champions League, la Juventus de Turín, el FC Barcelona volvió del Metlife Stadium para ejercitarse este domingo por la mañana en el Red Bull Arena Training Facility, para continuar la puesta a punto de cara a la próxima temporada 2017-2018. El entrenamiento matutino se inauguró con un carrusel de aplausos de todo el equipo al técnico auxiliar Joan Barbarà en motivo de su cumpleaños.

Durante la tarde de este domingo, los azulgranas gozarán de un merecido descanso para volver descansados y ejercitarse este mismo lunes en una doble sesión a las 9.30 de la mañana y posteriormente a las 18.30 de la tarde, para preparar el próximo encuentro de la International Champions Cup ante el Manchester United de José Mourinho que se disputara este próximo miércoles día 26 en Washington DC. Además, el sábado 29 los culés cerrarán la gira estadounidense en Miami enfrentándose al Real Madrid, en la que será la última jornada de la competición.

...entre la tormenta

La tormenta del caso Neymar Jr con el Paris Saint Germain trae de cabeza a afición y club, que esperan una respuesta positiva del jugador; algo que no puede esperarse, ya que la primera reunión de su padre y representante con la directiva no ha dado sus frutos y no ha dejado contenta a ninguna de las partes. El club ya ha notificado que no accederá a una nueva renovación de contrato del jugador brasileño del FC Barcelona.