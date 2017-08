Valverde: "Llegamos bien a la Supercopa"

Google Plus

Foto: Ernesto Aradilla - VAVEL

Se acabaron las pruebas. El Trofeo Joan Gamper fue el último ensayo del Barcelona antes de enfrentarse por partida doble al Real Madrid. Entre ambos conjuntos saldrá el futuro supercampeón de España y, aunque sea considerado un título menor, el añadido de disputarse el trofeo con el eterno rival hace que estos dos duelos tengan un toque especial.

Especial también fue, aunque de forma muy distinta, la 52ª edición del Trofeo Joan Gamper. El rival, tristemente famoso por un accidente de avión, fue el Chapecoense. El club le quiso brindar un particular homenaje invitándolo al trofeo de presentación del primer equipo barcelonista, y su entrenador habló de este mismo tema y le quitó hierro al marcador: "Ha sido un Gamper especial por el rival, y hemos querido que sea un pequeño homenaje hacia ellos. El resultado ha sido abultado, pero cualquier partido nos sirve de cara a prepararnos para la Supercopa".

Valverde también tuvo palabras de elogio hacia uno de los jugadores más destacados del encuentro, Gerard Deulofeu: "El otro día tuvo 30 minutos, hoy ha jugado media parte. Tiene desborde, velocidad y creo que son atributos que podemos aprovechar bien. Decidimos que jugase 45 minutos porque venía de tener molestias. No sé si va a jugar o no el domingo, pero es un jugador veloz y da amplitud al campo, con características diferentes a otros jugadores. Tenemos grandes jugadores en el juego interior, pero también necesitamos otros que desborden por fuera".

El técnico barcelonista no quiso hablar mucho de Neymar, jugador por el que fue preguntado: "Hablo más del presente que del pasado. Neymar fue un gran jugador para nosotros, pero ya no está. Tenemos que mirar hacia adelante, mirar a nuestros jugadores y intentar los problemas que puedan surgir con ellos". En tema de posibles llegadas, añadió que "tengo varios perfiles que me van bastante bien, veremos si hay novedades en cuanto a fichajes. El club se mueve hasta el último día del mercado, y todos lo sabemos. Hablar de lo que puede ser es absurdo, tenemos que jugar con los jugadores que están e intentar mejorarlos".

En líneas generales, el 'Txingurri' quiso hacer un llamamiento al optimismo: "Llegamos bien, aunque lo confirmaremos el domingo. Nos hemos preparado toda la pretemporada para estos dos partidos de Supercopa". Además, quiso concretar en un aspecto de juego característico de los equipos que él dirige, la presión alta: "Es cierto que si dominamos el juego, pasamos un mayor tiempo en campo contrario. El rival, cuando recupera el balón, intenta buscarnos la espalda y nosotros tenemos dos opciones: intentar presionar arriba y hacernos otra vez con el control, o recular. Me gusta mucho más la primera opción".