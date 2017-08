Las perlas de La Masia

Google Plus

El Juvenil B durante un partido de pretemporada. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Las joyas del Cadete A

Pequeños de edad, pero grandes en talento. Tras forjarse con ahínco desde prebenjamines, el Cadete A del futbol base del FC Barcelona empezará a rodar con tres puntales brillando en su máximo esplendor. Bajo las órdenes de Franc Artiga como máximo responsable, acompañado de Xavier Franquesa como su segundo de abordo, el Cadete A luchará por revalidar de nuevo la décima Liga consecutiva en la División de Honor Cadete. Conscientes del reto antes de embarcarse en el nuevo mundo de la categoría juvenil, tres nombres brillan con todo su esplendor en un Cadete A que empezará a rodar el 16 de septiembre ante el Gimnàstic de Manresa.

Inglaterra sobrevolaba con fuerza sobre los planes de Nico González, pero él joven de 15 años lo tenía claro: Barcelona era su casa. Hijo de una leyenda deportivista como Fran González, el canterano despunta en el Cadete azulgrana sin pasar desapercibido por los grandes clubes de Europa. Pese a los intentos de Manchester City y Real Madrid por hacerse con el talento natural del mediocentro azulgrana, Nico González arrancará la temporada bajo las órdenes de Franc Artiga. Su clase, al alcance de los elegidos, combinada con una sutil técnica refinada al compás de unos cambios de ritmo de vértigo, Nico se alza como una promesa a seguir en la última etapa formativa amateur del futbol base.

Nico González con el Cadete A. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

A su lado brota con garra Pablo Moreno. Sus 30 goles en 70 partidos en el Infantil A bastaron como su mejor carta de presentación para abrirse un hueco de forma directa en el Cadete A la temporada anterior. Con el gol aflorando en la sangre, Pablo tendrá de nuevo la oportunidad de demostrar su talento en el área. Tras una temporada irregular a causa de unos pequeños problemas físicos y convirtiéndose en revulsivo desde el banquillo, Pablo Moreno afronta su segunda temporada en el Cadete A dispuesto a consolidarse como la mejor garantía de gol en ataque.

Pablo Moreno con el Cadete A. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Recién subido del Cadete B, pero con la magia pegada a sus botas. Robert Navarro da un paso al frente en su trayectoria en La Masia esta temporada como uno de los centrocampistas más prometedores de Can Barça. Pese a arraigar sus inicios en la FCB Escola, Robert emigró de forma temprana a la Pamplona natal de su padre. Con La Masia siempre en sus venas, Robert despunta en su quinta temporada en el futbol base azulgrana. Creativo, mágico al desborde, Robert Navarro encañona el encanto con más brío de la cantera.

Robert Navarro la temporada anterior. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

La estela del Juvenil B

De la mano de un ex azulgrana como Quique Álvarez se alza el Juvenil B del FC Barcelona, talento puro y duro para una de las categorías más importantes del fútbol base de la cantera. Sin embargo, la definición de talento lleva implícito el nombre de Labinot Kabashi. Diez meses después de su dura lesión en la rodilla derecha, ‘Labi’ está de vuelta. Internacional absoluto con apenas 16 años en la selección absoluta de Kosovo, Labinot regresa a la Ciutat Esportiva al galope del gol. A manos de una pretemporada brutal dejando atisbos de talento en cada jugada, el hijo de la guerra se alza como uno de los augurios más prometedores del fútbol base. Veloz, polivalente y difícil de parar, sus destellos sobre el verde recuerdan a la calidad de un maestro llamado Messi. Las palabras son mayores, pero su talento, también.

Labinot Kabashi esta pretemporada. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Capitaneando la nave del Juvenil B emerge la figura de Adrià Bernabé. La zurda más natural recae sobre la figura de quién está llamado a consagrarse teñido de azulgrana. Omnipresente en cada resquicio de la medular, Adrià conduce con elegancia el juego del Juvenil B de Quique Álvarez, capaz de rubricar cualquier jugada con un gol marca de la casa. Convirtiendo fácil lo más complicado, Bernabé acopia la habilidad que sólo unos pocos atesoran. Asistente, goleador y con una visión de juego innata, el canterano del juvenil respira en cada atisbo de su ser el ADN de Can Barça. Un torbellino coleccionador de trofeos individuales allá por dónde pasa, Adrià Bernabé volverá a liderar al Juvenil B en una temporada dónde muchos ojos se prestarán bajo su figura.

Adrià Bernabé esta pretemporada con el Juvenil A. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

No es casualidad que el Barça lidere la lista de promesas del fútbol español con 19 futbolistas de la cantera. Y no es casualidad que el guardameta del Juvenil B forme parte ella. Se presenta con fuerza Arnau Tenas, cosecha del 2001 y que sube esta temporada tras lucir todo su potencial con el Cadete A. Sus manoplas, llamadas a conseguir grandes cosas en el FC Barcelona, han espantado los fantasmas que se ocultan bajo los palos de la portería de Can Barça. Sus grandes actuaciones bajo las órdenes de Franc Artiga emergen ante un potencial destinado a encandilar la meta de la Ciutat Esportiva. El Juvenil B se convertirá en toda una prueba de fuego para un guardameta sobrado de madurez necesaria para desafiarla.

Arnau Tenas con el Juvenil B esta pretemporada. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Un Juvenil A sobrado de elegancia

La madurez se impregna como necesaria para amarrar con firmeza el paso entre el Juvenil A y las preciosas vistas que asoman hasta el siempre codiciado Barça B. Los pupilos de Gabri García deberán demostrar una temporada más, ante el suculento gran escaparate de la UEFA Youth League, la capacidad para mantener los pies en el suelo frente al firme deseo de triunfar con unos colores que arropan sus sueños desde su niñez.

Capitán, goleador y alma. Abel Ruiz se adentra como alumno aventajado al Juvenil A de Gabri García tras realizar la pretemporada con el Barça B y aterrizar con el flamante oro en el Europeo Sub17 de Croacia con la Selección. Coronado como máximo goleador histórico de la UEFA sub17 con ocho dianas, Abel llega dispuesto a seguir demostrando su voracidad cerca del área. Generoso, elegante y determinante, las cualidades del valenciano se incrementan en sus apenas 17 años. Acostumbrado a jugar con futbolistas mayores que él, Abel ha demostrado que sus desmarques y su gol no entienden de tiempos.

Abel Ruiz con el Barça B esta pretemporada. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Compañero y amigo de selección, Mateu Jaume es otra de las promesas de este Juvenil A que asoma en esta nueva temporada. Campeón con la selección sub17 en Croacia, Mateu Jaume Morey barre cualquier especulación llegada desde Alemania en el mercado estival para seguir forjando su talento en La Masia. Él se queda. Como tantos otros que sí apuestan por unos sueños impregnados de azulgrana. Uno de los laterales derechos con más proyección del panorama español, Mateu abandona la disciplina del Juvenil B para seguir despuntando sus pasos en el Juvenil A de Gabri García. Lateral, con olfato de gol, seguirá caminando de azulgrana una temporada más desde su llegada a la disciplina ‘culé’ en 2015.

Mateu Jaume en el Juvenil A la temporada anterior. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Zurdo cerrado, pero talentoso con la derecha. Habilidoso con el esférico en los pies, y descomunal de cabeza. Dribla, genera, observa y se anticipa. Así se presenta Álex Collado, un futbolista que brilla de azulgrana desde su paso por el Alevín. Tiene ADN azulgrana, y tiene madera. El de Sabadell ha asomado su talento esta pretemporada con el Barça B, y aunque su lugar será el Juvenil A, su estela no pasa desapercibida. Dueño y señor del interior, Álex Collado está llamado a ser uno de los proyectos más avanzados del centro del campo azulgrana. Su capacidad para adaptarse a las variantes del esquema de juego le permiten desenvolverse con destreza con el gol, catapultando aún más sus cualidades.

Alex Collado con el Barça B esta pretemporada. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Barça B, el último escalón

El merecido ascenso a la categoría de plata se presume como el mejor escaparate para un filial con ganas de volver a demostrar que los éxitos rubricados la campaña anterior no fueron producto del azar. Gerard López será el ‘alma mater’ de una escuadra que volverá a debutar en Segunda División A tras dos temporadas apartado de la categoría.

Es alma, es tempo, es Carles Aleñà. La perla por naturaleza de La Masia y que llama con fuerza al primer equipo. Tras aterrizar de la gira americana de la mano de Ernesto Valverde dejando unas gratas sensaciones, el de Mataró afrontará la campaña con el Barça B como el mejor escaparate para desplegar unas habilidades enganchadas al esférico. Hábil y sereno, maneja a la perfección los tiempos desde la sala de máquinas de la medular azulgrana. Carles ya conoce el sabor del debut y del gol con el primer equipo. Y quiere más. Calidad no le falta, madurez tampoco.

Carles Aleñá frente al Nástic esta pretemporada. Foto: Gerard Franco, VAVEL

El salto más espectacular llega protagonizado por Marc Cucurella. Renovado hasta 2021, ‘Cucu’ ha logrado saltar los pasos del Juvenil A para adueñarse del lateral izquierdo del Barça B. Ritmo, soltura y desparpajo por el flanco izquierdo que convierten al joven lateral en una promesa cada vez más latente. Apenas seis meses bastaron desde su debut a manos de Gerard López ante CE Hospitalet hasta convertirse en una de las piezas claves del ascenso. Dueño y señor del lateral izquierdo, a sus 18 años Marc Cucurella pinta su presente y futuro de color azulgrana. Una lesión de grado 2 en el aductor largo derecho del muslo derecho le impedirá debutar en la Liga 123, pero mecerá la pena esperar. Ama la camiseta, y quiere triunfar aquí.

Marc Cucurella con el Barça B en pretemporada. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Capitán. Consistencia. Elegancia. El muro valenciano del Barça B y el segundo capitán del navío está de vuelta. Rodrigo Tarín deja atrás la eterna lesión sufrida del ligamento cruzado de la rodilla derecha el pasado mes de noviembre para volver a erguirse como el capitán que es. La solidez defensiva por excelencia vuelve a erguir su figura para capitanear al filial azulgrana por los mares de Segunda División. Olvidados los fantasmas de su lesión y recuperada la confianza durante una pretemporada casi perfecta, Rodri Tarín pide paso con la fuerza que emerge de sus botas. Con la humildad por bandera, el reto de liderar la zaga azulgrana para el defensa central se presume apasionante.

Rodrigo Tarín en pretemporada con el Barça B. Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL

La Masia no se toca. El futbol base logró alzarse la temporada anterior con 14 Ligas de las 17 posibles que disputaba, todo un hito histórico que no logró pasar desapercibido para el Comité Técnico del 'Fútbol Draft', seleccionando a 19 jugadores de la cantera azulgrana como las mejores promesas del fútbol español, convirtiendo al FC Barcelona en el club que más promesas lograba aportar. La Masia es una realidad, porque su calidad queda patente. Una auténtica fábrica de talentos dónde cada año jóvenes promesas logran despuntar con ahínco con una estela que brilla con luz propia. La Masia está más viva que nunca, la Masia late fuerte. Con calma, sin atajos, ellos han decidido quedarse. Al frente, en el primer equipo, se amparan buenos espejos. El más grande emanó desde sus mismas raíces. ¿Por qué no volver a repetirlo?