Suárez y Piqué, lesionados antes de empezar la Liga

Fotografía: Noelia Déniz - VAVEL

El FC Barcelona, además de no conseguir remontar ante el Real Madrid en la vuelta de la Supercopa de España, se encontró con dos imprevistos gordos poco antes de finalizar el partido, y es que tanto Piqué como Suárez, dos piezas claves en el once de Ernesto Valverde, se lesionaron.

Piqué y Suárez, pendientes de las pruebas médicas

El defensa padece de una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda y es seria duda para el partido del domingo ante el Real Betis en el Camp Nou, correspondiente a la primera jornada de LaLiga Santander. Por otra parte, el delantero uruguayo sufrió un fuerte golpe en la rodilla derecha y, según ha avanzado RAC1, estará entorno un mes de baja; significaría que Luis Suárez se perdería los partidos ante Betis, Alavés, Espanyol y Getafe, además del primer partido de la fase de grupos de Champions contra un rival aún por determinar, pues aún no se ha realizado el sorteo; se realizará el viernes de la próxima semana.

Ambos jugadores están pendientes de las pruebas que se le realizarán en el día de hoy para acabar de confirmar el tiempo estimado de baja. En lo referente a Gerard Piqué, al tratarse de una sobrecarga, podría llegar al encuentro ante los béticos, pero no así Suárez, que deberá perderse más de un partido con total seguridad.

Robert Fernández, director deportivo del Barça, ha declarado en la rueda de prensa del nuevo fichaje Paulinho que ''pese al resultado de ayer y las lesiones leves no se variará el guión de la dirección deportiva''. Es decir, que no está previsto incorporar más de lo que ya se estaba rumoreando, unos rumores que el mismo director deportivo ha confirmado: ha dicho que ''Coutinho y Dembélé son jugadores que gustan y queremos ficharles, pero depende de sus actuales clubes porque no tienen clausula de salida'', ha aclarado.