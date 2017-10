Gerard Deulofeu: "Hemos sumado 3 puntos que nos acercan al objetivo"

Google Plus

Gerard Deulofeu lleva tres buenos partidos.

Los aficionados del Barça demandan siempre jugadores formados en la cantera para confeccionar las plantillas del primer equipo. En la Ciudad Condal son conscientes de que los mejores combinados culés se han formado cuando la mayoría del conjunto era canterano.

Gerard Deulofeu jugó cedido la temporada pasada en el Milan, donde destacó y fue uno de los mejores. Su gran campaña le valió el billete de vuelta a casa a cambio de 12 millones de euros. Empezó sin confianza en Can Barça, pero poco a poco el de Riudarenes parece estar empezando a recuperar el nivel que se espera de él.

Los azulgranas, celebrando el tanto de Deulofeu

Deulofeu anotó ayer su primer gol en partido oficial con la camiseta del FC Barcelona. Pese a la polémica, 'Deulo' se mostró contento con su momento actual de forma, que espera no acabe aquí.

"Llevo dos o tres partidos jugando bien. Hay que seguir en esta línea ayudando al equipo. Me estoy sintiendo importante que es para lo que he venido al FCBarcelona", dijo Deulofeu ante su buen momento.

Gerard fue preguntado acerca de la polémica que precede a la jugada del gol, a lo que el delantero barcelonista contestó: "No he visto la acción repetida. Para mí en el campo es legal. De hecho, la sigo porque creo que lo es".

El conjunto dirigido por Ernesto Valverde no tuvo un encuentro plácido. Tras anotar el 1-0, los blaugrana vieron como el Málaga puso las cosas difíciles en un gran posicionamiento táctico. Además, los andaluces intentaban jugar el balón cada vez que recuperaban la posesión.

"Ha sido complicado. Ellos presionaban bien arriba y luego se replegaban también bastante bien. Hemos tenido la suerte de marcar temprano y eso nos ha llevado a los tres puntos, que es lo que te hace conseguir el objetivo", añadió el '16'.

Suárez no consigue mantener una regularidad goleadora.

Por último, al ex de Everton y Milán le preguntaron por la situación de Luis Suárez, que no está consiguiendo anotar todas las ocasiones que tiene. De hecho, ayer se fue sustituido en los minutos finales del partido, acción que no gustó nada al uruguayo.

"No me preocupa su situación. Como Messi, son atacantes de clase mundial e igual en un partido no crean peligro pero al siguiente meten dos goles", finalizó diciendo Deulofeu.