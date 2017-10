La pizarra: una versión poco brillante

Google Plus

Foto: El Barcelona, imparable - Noelia Déniz (VAVEL)

Ocho victorias en nueve partidos. Con su gris victoria frente al Málaga en el Camp Nou, el Barcelona, con Ernesto Valverde al frente, firmó el mejor arranque en Liga de toda su historia. Porque sí que se había alcanzado la misma cifra de puntos (25 puntos de 27 posibles) en las temporadas 1997/98, 2012/13 y 2013/14, pero en ninguna de ellas con un gol-average tan alto. Con 26 tantos a favor y tan solo tres en contra, se afianza como líder de la competición.

El mejor arranque liguero de toda la historia

Las estadísticas son prácticamente inmejorables, pero la realidad es que el Barcelona no cuajó un gran partido frente al colista de la Liga Santander. El Málaga de Míchel, con un único empate en estas primeras nueve jornadas, se encontró por detrás en el marcador prematuramente y de forma injusta. Aun así, supo hacer su partido y le complicó la noche a un Barcelona apático, impreciso y de falto de ideas, sobre todo en el último tercio del terreno de juego.

Novedades en la última línea

Sin Jordi Alba, lesionado, Ernesto Valverde rotó en su última línea otorgando descanso a Gerard Piqué y Nélson Semedo. En su lugar, Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti y Digne fueron los hombres que formaron la retaguardia y que se encargaron de dejar la portería imbatida por sexta ocasión en Liga. El txingurri volvió a dibujar un asimétrico 4-3-3 con su centro del campo titular y con la presencia de Gerard Deulofeu como acompañante de Luis Suárez y Messi.

Versión mejorada tras la reanudación

A pesar de que la valoración global del choque no es precisamente favorable, el Barça mejoró tras el descanso. Porque el tempranero gol de Gerard Deulofeu, que no debió subir al marcador porque el balón traspasó la línea de fondo previo al centro de Digne que terminaría rematando el de Riudarenes, invitó a los azulgranas a relajarse en exceso. El Málaga no le tembló el pulso al alternar presión activa con repliegue intensivo y llegó a la segunda mitad metido en el partido y con opciones de sacar algo positivo del Camp Nou. Pero cuando todavía ninguno de los dos equipos había terminado de asentarse, llegó el gol de Andrés Iniesta, con la colaboración de Rosales, y el partido quedó listo para sentencia. Los azulgranas poco a poco fueron convirtiendo el duelo en un monólogo y los cambios, algo que define fielmente la etapa de Valverde al frente del banquillo hasta ahora, le sentaron muy bien al Barcelona. Semedo, Paulinho y Paco Alcácer y Ernesto volvió a agotar los cambios.

Gran partido de Lucas Digne | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Un destacado Lucas Digne

La baja de Jordi Alba presuponía un escenario complejo para el Barcelona. Su elemento más profundo y persistente por el sector zurdo iba a estar apartado de los terrenos de juego algunas jornadas. Valverde tiró de sensatez y no inventó una solución, si no que apostó por el relevo natural: un Digne que todavía mostraba falta de asentamiento. Pero en el partido de Olympiakos dejó buenas sensaciones, más allá del gol, y el pasado sábado las volvió a dejar. Se mostró solvente atrás e inteligente en la parcela ofensiva. El francés llegó procedente de la Roma la pasada temporada y todavía no ha encontrado su sitio en el equipo.

Paulinho, sintonía especial con Leo Messi

Ferozmente criticado ya antes de que el club oficializara su incorporación, el brasileño ha despejado todas las dudas que se cernían sobre él en agosto. Tanto desde el banquillo como partiendo en el once titular, el brasileño se ha convertido en una pieza muy útil para Ernesto. Porque Paulinho responde a un perfil atípico, alejado de las características propias del modelo Barça. Su conexión especial con Leo Messi en el carril diestro es una de las noticias más positivas del último mes.

Sergi Roberto, el recurso de Valverde | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Sergi Roberto, ¿recurso o discurso?

Partiendo desde el lateral diestro, el de Reus terminó el partido en la teórica posición de extremo derecho. La gran actuación a nivel general volvió a generar debate en torno a su figura: Sergi Roberto es el recurso idóneo para Ernesto Valverde, pero habría que plantearse si debería ser discurso, es decir, ocupar un sitio en el once titular. La polivalencia es su mayor virtud desde que debutara de la mano de Pep Guardiola en el temporada 2010/11.