Ernesto Valverde: ''El Levante es un equipo muy ordenado''

Fotografía: Jordi Valle (VAVEL.com)

Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona, compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación antes de enfrentarse al Levante, en partido correspondiente a la 18ª jornada de La Liga Santander. El técnico extremeño habló sobre el rival, la situación de Deulofeu, la vuelta de Dembélé, el posible fichaje de Coutinho, los buenos minutos de Arnaiz en Copa y también de la euforia que hay en Can Barça en las últimas fechas.

Sobre el Levante, equipo recién ascendido y próximo rival de los azulgranas, Valverde no quiso darse como favorito ante un equipo muy peligroso lejos de su feudo: "Es un equipo que está haciendo mejor temporada fuera de casa que en casa, sólo han perdido un único partido. Hay que trabajar mucho este partido, respetamos mucho al rival. Son muy ordenados por lo que es complicado generarles peligro y además tienen una buena salida a la contra".

''Deulofeu tiene que trabajar para cambiar su situación''

El 'Txingurri' tambien tuvo que hablar bastante de Gerard Deulofeu, que no está pasando por su mejor momento a nivel deportivo: "Tiene un estilo determinado que nos ha venido bien en determinados momentos. Ahora estoy optando por otros perfiles, nada más. No tiene nada que ver con él, es una cuestión de elección. Un entrenador decide, en un momento, ir por un perfil y luego por otro''. Sobre una hipotética salida del de Riudarenes, Valverde no quiso mojarse. "No soy quién para valorar lo que hace un jugador u otro. Eso no ha sucedido. Es jugador nuestro, contamos con él y tiene que luchar y trabajar para cambiar su situación", zanjó.

Al ser preguntado por una posible titularidad de Dembélé ya sea en el encuentro liguero ante el Levante o en el de la vuelta de la Copa ante el Celta, Valverde no cerró ni mucho menos la puerta a esa posibilidad. "Todos los que están en la lista tienen posibilidades de ser titulares. Ya comenté que tenemos que tener cuidado con él porque tiene que meterse en la dinámica del equipo otra vez", dijo.

Ya lo fue el pasado verano y en estas fechas navideñas lo vuelve a ser. Coutinho es el jugador de moda en Barcelona y el 'Txingurri', como en las últimas ruedas de prensa, también tuvo que responder a alguna pregunta sobre su posible fichaje, que cada vez parece más cerca. "La afición lo que quiere, aparte de buenos jugadores, es que su equipo gane y juegue bien. Eso es, desde mi perspectiva, lo que podemos darle nosotros. Lo otro, no soy tan rey mago como para prometer eso. Es un gran jugador, igual que hay grandes jugadores por los que me preguntan permanentemente. Lo reconozco, pero lo que me gusta es valorar lo que tengo. Aquí no se ha fichado a nadie. No significa que no valoremos a los grandes jugadores que hay por el mundo, pero es que nosotros también tenemos a grandes jugadores", señaló.

Por último, el técnico extremeño habló de los buenos minutos de Arnaiz en Copa del Rey y de su posibilidad de tener minutos en Liga. "Estamos contando con él en partidos determinados. Esta es su primera convocatoria en Liga. Está rindiendo a buen nivel, tiene desparpajo y tiene posibilidades. Depende de él, de su rendimiento", finalizó.