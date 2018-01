Gemma Gil: “Necesitamos seguir en la misma línea en la segunda vuelta”

Google Plus

Gemma Gil en un entrenamiento | Foto: FCB

En primer lugar Gemma habló del rival, al cual admite peligroso porque es un equipo bastante impredecible al que enfrentarse: “Yo creo que el Zaragoza es un equipo que, por las experiencias que tenemos contra ellas aquí en el Mini, será un partido en el que quizá nos pueden sorprender en su manera de jugar porque quizá siempre suelen hacernos cosas distintas, y en esta incertidumbre de no saber lo que pueden hacer ellas, siempre puede ser un partido que se torne complicado”.

Pese a los buenos resultados de la primera parte de la competición, la jugadora azulgrana cree que aún no han hecho nada en esta temporada: “Yo por mí que se termine así ya -(risas)- evidentemente lo que llevamos de temporada, estamos satisfechas, creo que hemos hecho un buen trabajo, pero no sirve de nada si en la segunda vuelta no conseguimos hacer lo mismo”.

También valoró de forma positiva el fichaje de Morroni por el FC Barcelona: “Yo creo que nos irá muy bien porque es una jugadora que tiene mucha velocidad, mucha vocación ofensiva, y creo que entre todas intentaremos que se adapte lo más rápido posible al equipo”.

"Nuestro objetivo es siempre que no nos metan gol" Pese a que el Zaragoza es un equipo peligroso en el aspecto realizador fuera de casa, Gil dejó claro que la actitud del equipo será la de todos los partidos: “No, yo creo que es igual. Uno de los objetivos de cada partido es que no nos marquen gol, porque creemos que es bastante importante a la hora de decidir los partidos si mantenemos la portería a cero, así que igual que ante otro rival queremos intentar que eso no ocurra”.

Para acabar, Gemma hizo hincapié en la faceta de pensar en lo más inmediato, y no en lo que viene más adelante: “Nosotras ahora tenemos que pensar en el partido del Real Zaragoza, y lo que tenga que venir más tarde ya nos prepararemos para ello”.