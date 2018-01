LaLiga Santander confirma los horarios para la jornada 23

Horario confirmado para el partido que se disputará entre el FC Barcelona y el Getafe | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

Después de una primera vuelta en la que el equipo de Ernesto Valverde, salió invicto en derrotas y a una gran distancia de sus rivales en la clasificación, el FC Barcelona se enfrenta al segundo tramo de la temporada con la moral bien alta y con ganas de reforzar el liderazgo y conseguir así, cantar el alirón otra vez y sumar otra liga a las 24 que ya ha conseguido. Los de Valverde comienzan la segunda vuelta de la competición jugando contra el Betis de Quique Setién en el Benito Villamarín y miran ya hacia el horizonte, hacia los retos más importantes de la temporada.

LaLiga Santander ha confirmado los horarios de la jornada 23. En esta jornada, los partidos se jugarán en el fin de semana y mayoritariamente, el domingo.

En la jornada número 23, se disputarán los siguientes partidos: Athletic vs. Las Palmas, Villarreal vs. Alavés, Málaga vs. Atlético de Madrid, Leganés vs. Eibar, Real Madrid vs. Real Sociedad, Sevilla vs. Girona, FC Barcelona vs. Getafe, Celta vs. Espanyol, Valencia vs. Levante y Deportivo vs. Betis.

Los azulgranas disputarán su partido 23 de LaLiga Santander en casa, en el Camp Nou contra el equipo madrileño, el Getafe y lo harán el domingo, día 11 de febrero, a las 16:15. Este partido se jugará con el antecedente de que el Getafe fue el equipo contra el que se lesionó Ousmane Dembélé por primera vez y donde por segunda vez, arrastrando sus molestias, seguirá de baja aproximadamente un mes.

Como aspecto a destacar, siempre que se ha disputado este partido, los azulgranas han ganado excepto en las temporadas 2008/09 y en la 2013/14, en las que obtuvieron un empate y en la 2011/12, en la que en la primera vuelta, el Getafe venció al conjunto azulgrana por 1 a 0 en su estadio, el Coliseum Alfonso Pérez.