Real Oviedo - Getafe CF: puntuaciones del Getafe, jornada 26 de LaLiga 1|2|3

Durísimo castigo para el Getafe este domingo en el Carlos Tartiere. Si la semana pasada ante el Cádiz el conjunto azulón obtuvo premio en el descuento, esta vez los minutos finales del encuentro frente al Oviedo han supuesto todo lo contrario. Una derrota postrera que ha privado al conjunto getafense de situarse tercero en la clasificación para, por el contrario, descolgarse dos puestos y finalizar la jornada 26 en sexta posición con 40 puntos, aunque aún vivo en puestos de promoción.

Un encuentro atascado desde el inicio para los madrileños, incapaces de elaborar jugadas en campo rival y que pagaron bastante caros sus fallos en defensa. Precisamente en uno de Gorosito llegó el primer gol del choque, obra de Toché tras aprovechar a la perfección un mano a mano ante Alberto. Igualaría fuerzas el Getafe nada más salir del túnel de vestuarios por mediación de 'Chuli', que a punto estuvo de hacer el segundo e impulsó con su tanto el juego combinativo de los hombres de Bordalás, bastante mejores en gran parte de la segunda mitad.

Sin embargo, un rechazo en la frontal del área en los minutos finales del encuentro acabó con toda esperanza azulona de puntuar lejos de casa. El mediocentro navarro Jon Erice se sacaba un 'latigazo' desde fuera del área con su pierna izquierda ante la pasividad de la defensa visitante, que servía para dejar los tres puntos en el Carlos Tartiere y conseguir la tercera victoria consecutiva de los de Fernando Hierro.

(0 - 3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar)

José Bordalás

4 | El técnico alicantino sigue sin poder sentarse en el banquillo azulón por la sanción de cuatro partidos impuesta tras los incidentes de Reus. Igualmente, desde la grada dio instrucciones a su segundo, José Vegar, que al parecer no resultaron efectivas visto lo visto en el Tartiere. Por enésima vez optó por salir de inicio con Sergio Mora, un jugador que no es del agrado de la afición, pero en el que el míster getafense tiene una fe ciega pese a su bajo rendimiento. Sorprendió la titularidad de Álvaro Jiménez, así como su cambio en el 67' por Paul Anton cuando estaba siendo el azulón más activo. Además, la suplencia de Portillo llama la atención, relegado al banquillo por detrás incluso de Facundo.

José Vegar, segundo entrenador del Getafe, saluda a Fernando Hierro | LaLiga

Alberto

5 | El portero catalán no fue determinante como en otras ocasiones salvando con sus oportunas paradas al equipo en momentos clave. En el primer gol tocó ligeramente el balón con su pierna derecha pero no pudo evitar que el disparo de Toché acabase en su portería tras pegar en el palo. Tampoco pudo hacer mucho más en el latigazo de Jon Erice, por la potencia del disparo y la dificultad de ver el esférico con tantos futbolistas de un equipo y otro delante de su meta. En resumen, se le exigió poco durante el partido, pero cuando se hizo no fue relevante.

Damián Suárez

7| Como viene siendo habitual esta temporada, el uruguayo cumplió una vez más en el lateral derecho del Getafe, sumándose al ataque en varias ocasiones cuando el equipo lo necesitó. En una de sus subidas por banda llegó el gol de 'Chuli', que culminó un fenomenal envío raso del charrúa. Además, faltó poco para que se estrenarse como goleador a balón parado, una de sus especialidades esta temporada, pero su disparo colocado se fue rozando la escuadra de Juan Carlos.

'Cata' Díaz

5| Partido muy discreto del central argentino, lejos de aquel mariscal imponente que demostró ser en la primera vuelta del campeonato. No atraviesa un buen momento tras regresar de su lesión, algo que está lastrando demasiado al conjunto madrileño. El 'Cata' ya no se anticipa con tanta claridad como antes, ni corta balones de forma providencial y, para colmo, abusa demasiado en los últimos partidos del juego en largo buscando la carrera de los atacantes. Debe mejorar porque gran parte de las opciones de ascenso pasan por su estado de forma. Por si fuera poco, vio la quinta amarilla en una jugada intrascendente que dejará a la defensa azulona casi huérfana ante el Rayo Vallecano.

Gorosito

4| No fue el mejor día del zaguero argentino, que si el pasado fin de semana se convirtió en el héroe ante el Cádiz al provocar el penalti que dio el triunfo al Getafe, esta vez, fue el causante del primer tanto del Oviedo en el Carlos Tartiere. Un mal control tras cortar un pase dejó en evidencia a la defensa azulona, incapaz de evitar el pase entre líneas de Susaeta con el que Toché estrenó el marcador en el minuto 18. No se entendió tampoco en la salida de balón con los mediocentros, así que el juego combinativo brilló por su ausencia al menos en la primera mitad, aunque mejoró bastante en la segunda.

Peña

5| Tuvo la oportunidad de demostrar ante sus ex que es un futbolista con experiencia y válido en la categoría, pero se limitó a ser cumplidor como en cada partido. No se prolongó demasiado en ataque y, cuando lo hizo, sus inofensivos centros no encontraron de ningún modo un claro rematador. Sigue mostrando muchas dudas el lateral izquierdo, que con la vuelta de Molinero -a pierna cambiada- parece que volverá al banquillo en cuanto finalice la dura sanción impuesta al toledano.

'Cata' Díaz observa a Toché marcar el primer gol del encuentro | LaLiga

Sergio Mora

4| Pese a jugar uno de sus mejores partidos desde que llegó al Getafe, el nivel que mostró el veterano mediocentro madrileño sigue sin ser suficiente. Ni Lacen ni él están acertados en este segundo tramo de temporada, limitándose a asegurar pases a compañeros cercanos y no arriesgar con soltura en balones largos a los atacantes. De esta forma, su labor defensiva en el centro del campo no se complementa con su aportación en la faceta ofensiva, un hándicap que limita la circulación rápida de balón y dificulta la transición en tres cuartos de campo.

Lacen

4 | La veteranía del centrocampista argelino se antoja fundamental en la sala de máquinas getafense. Pero sus insípidas actuaciones junto a Sergio Mora están perjudicando el potencial ofensivo del equipo en la segunda vuelta. Recuperar el mejor nivel del capitán es una labor primordial para Bordalás, quien confía en él por delante de cualquier otro centrocampista de la plantilla, como demuestran sus continuas titularidades en el once y el buen número de minutos sobre el césped.

Álvaro Jiménez

6| El nuevo 'look' plateado del canterano madridista no le trajo buena suerte en su regreso a la titularidad. Si bien es verdad que creó peligro con su desborde y sus numerosas arrancadas por la banda, su fuerte carácter le jugó una mala pasada. De enviar un gran centro a 'Chuli' que el atacante no supo aprovechar, el extremo pasó a recriminar una acción a un rival que le costó la tarjeta amarilla. Seguidamente, y aún caliente por la amonestación recibida, fue sustituido por Paul Anton en el primer cambio de Bordalás en el minuto 67.

Lacen, Emi Buendía y Álvaro Jiménez intentan robar el balón a David Rocha | LaLiga

Emi Buendía

5| Sustituir a Dani Pacheco en el extremo izquierdo del Getafe no es para nada tarea fácil. El argentino cuajó un partidazo frente al Cádiz, golazo incluido, pero su nivel bajó mucho este fin de semana ante el Oviedo. El futbolista de 20 años no dudó en probar desde muy pronto su potente disparo desde fuera del área, intentando repetir el 'mísil' con el que sorprendió al conjunto gaditano en el Coliseum Alfonso Pérez, pero esta vez no pudo obtener premio. Emi tiene que demostrar una vez superada la larga lesión sufrida en pretemporada que puede ser muy importante para aportar en el objetivo del ascenso.

'Chuli'

7| Sin lugar a dudas, el mejor futbolista getafense en el Carlos Tartiere. No solamente por el gol recién comenzada la segunda parte, sino por erigirse como el atacante azulón más participativo del encuentro con hasta dos ocasiones más para aumentar el marcador. No fue posible lograrlo en ninguna de ellas por su falta de puntería. Primero tras errar con su pierna mala una gran jugada combinativa desde dentro del área, la mejor ocasión de la primera parte. Y tras su tanto, desperdiciar un buen envío desde la derecha de Álvaro que no llegó a rematar con acierto.

Jorge Molina

5| Flojo partido del máximo artillero del Getafe, que apenas entró en juego en todo el partido y se mantuvo desaparecido en buena parte del mismo. Cuando su presencia en ataque es inexistente el Getafe lo paga caro, y este fin de semana fue así. Sin Scepovic ni en el banquillo, Bordalás no dispone de más alternativas en la delantera, algo que pudo solucionarse en el mercado de invierno y no se llevó a cabo. El estado de forma y el acierto de cara a portería del ariete de Alcoy es vital para el Getafe, que depende de sus goles para seguir creyendo.

Los futbolistas del Getafe celebran el gol de 'Chuli' ante el Oviedo | LaLiga

Paul Anton

5| El centrocampista rumano entró en el minuto 67 sustituyendo a Álvaro Jiménez para reforzar el centro del campo del Getafe, formando el trivote que venía siendo habitual en los últimos encuentros. Sin embargo, los cambios no dieron resultado y perjudicaron el ritmo del equipo, que en vez de controlar el juego en el medio del campo vio cómo le daba alas a un Oviedo en su búsqueda del gol de la victoria.

Facundo Castillón

SC| No se entiende la entrada en el terreno de juego del argentino por 'Chuli' cuando Bordalás tenía la opción de meter a Portillo, un jugador que está contando muy poco para el técnico desde que este le pidiese un punto más de llegada al área. Solo diez minutos de encuentro tuvo el ex de Gimnasia y Esgrima de la Plata, en los que no creó ocasiones.

Árbitro: Pérez Montero

8| En líneas generales, el encuentro entre Real Oviedo y Getafe para el colegiado andaluz fue sencillo. No se le presentaron dificultades en ninguna jugada dudosa, ni falló en decisiones importantes para uno u otro equipo, por lo que su labor fue casi testimonial. Además, pese a la importancia del duelo, el juego no se caracterizó por la dureza de ambos contendientes, por lo que apenas sacó dos amonestaciones en los 90 minutos: Lucas Torró por el Oviedo y el 'Cata' Díaz por el Getafe.