El informe, Munir el Hadadi

Munir El Haddadi / Fuente: Deportivo Alavés

Faltan menos de 48 horas para que tenga lugar en el Coliseum Alfonso Pérez el encuentro correspondiente a la duodécima jornada de competición doméstica, que enfrentará por un lado, al Getafe CF de el técnico alicantino José Bordalás, y por otro al Deportivo Alavés. Un cuadro vitoriano dirigido por el italiano Gianni de Biasi que llega al sur de Madrid con la urgencia de sumar puntos a su casillero. Dos técnicos con una dilatada carrera como entrenadores del deporte rey. Un duelo de necesidades como ya analizamos en los antecedentes entre ambos equipos.

Y es que el conjunto visitante deberá sacar algo muy positivo de tierras madrileñas si no quiere ver como su objetivo de la salvación se va alejando con el paso de las jornadas. Para ello deberá materializar de la mejor forma las ocasiones de gol de las que disponga el próximo sábado a la 13:00 del mediodía, ya que, si el Alavés no anota no es por no contar con jugadores de destacada talla internacional, como es el caso de Munir el Haddadi. El marroquí se antoja como el quebradero de cabeza de los defensores del Getafe, siendo el hombre de referencia en el equipo vasco. Aunque el hispano-marroquí solo ha conseguido anotar un tanto en lo que llevamos de Liga Santander, y fue precisamente en la única victoria de los suyos en el campeonato de la regularidad, en el Ciutat de Valencia frente a la UD Levante.

Un futbolista, que desde su llegada a Vitoria ha disputado casi la totalidad de los minutos en los partidos disputados, no obstante, el ariete del Alavés no estuvo presente en el encuentro de ida de dieciseisavos de la Copa del Rey, duelo que se acabaron llevando los de De Biasi con un solitario gol en la recta final del encuentro, dejando así la eliminatoria muy encarrilada para el partido de vuelta.