Desde la lejanía de El Coliseum / Fuente: LaLiga

Todo va sobre ruedas en la ciudad azulona en cuanto a lo futbolístico se refiere. No obstante, en la disciplina getafense no se olvidan de los futbolistas que están esparcidos en calidad de cedidos por toda la Península. Por eso, para que no caigan en el olvido de la afición del Getafe, en VAVEL.com analizamos sus actuaciones con sus respectivos equipos. Y es que Alberto García (Rayo Vallecano), Emiliano Buendía (Cultural Leonesa), Rubén Yáñez (Cádiz) y Stefan Scepovic (Sporting de Gijón) han tenido compromisos ligueros en nuestra Segunda División, más conocida como Liga 1|2|3.

Alberto García (Rayo Vallecano)

El guardameta de 32 años de edad consiguió la victoria con el cuadro de Vallecas tras derrotar, por un gol a cero, al FC Barcelona B en el feudo rayista gracias a un tanto de Trejo a falta de quince minutos para la conclusión del partido. Una victoria que mete al Rayo Vallecano en posiciones de play offs de ascenso a la Liga Santander, situándose en sexta posición con un total de 24 puntos con un estrecho colchón de un puntos sobre sus perseguidores.

Emiliano Buendía (Cultural Leonesa)

El futbolista del club leonés, que ocupa la demarcación de extremo, consiguió sacar un importante empate como local ante el Granada, en un partido en el que disputó un total de 58 minutos sobre el rectángulo de juego. Aunque la Cultural llegó al tramo final del encuentro por delante en el electrónico, un tardío gol de Joselu frustró las aspiraciones locales de conseguir los tres puntos, consiguiendo así un punto que sirve para mantener a los suyos fuera del descenso dos puntos por encima de éste, sumando 17 puntos en su casillero.

Ruben Yáñez (Cádiz)

El cancerbero del Cádiz no pudo disputar el encuentro frente al Sporting debido al buen estado de forma por el que atraviesa su compañero de equipo Cifuentes, quien no le está dando opción alguna de disputarle el puesto en este primer tercio de temporada. Su equipo consiguió una victoria por goleada a domicilio en un campo casi inexpugnable como es El Molinón, dejando así a la escuadra gaditana en la novena posición a un punto de los puestos de play offs.

Stefan Scepovic (Sporting de Gijón)

El delantero del Sporting de Gijón no consiguió la victoria para los suyos, cayendo derrotado en el feudo sportinguista frente al Cádiz por 0-3. El ariete disputó 81 minutos pero no obtuvo la recompensa del gol, una derrota que deja a los asturianos empatados a puntos con Cádiz y Valladolid a un punto de los puestos de play offs.