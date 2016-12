Muñiz: "Tenemos buenos jugadores y cuando salen, cumplen"

Google Plus

Muñiz durante un partido. | Foto: Diego Carmona (VAVEL)

Después de la victoria conseguida en el encuentro aplazado frente al Rayo Vallecano el pasado miércoles, la liga sigue su curso normal y el Levante, aventaja al segundo clasificado, el Girona, en siete puntos, una vez todos los equipos han disputado 18 encuentros.

En unas declaraciones previas al enfrentamiento contra UCAM Murcia en la jornada 19, el técnico granota habló sobre las lesiones, que están mermando la continuidad de los jugadores y frente a las que, de manera un tanto habitual, debe hacer frente, junto a, últimamente, las sanciones por acumulación de tarjetas amarillas: “En este equipo hay veintidós jugadores de buen nivel y cualquiera puede jugar”. 19 serán los que viajen a Murcia, teniendo en cuenta que Iván, Chema y Montañés se encuentran con lesiones de diversa consideración.

En esa misma línea, Muñiz tiene claro que para luchar por objetivos “tienes que tener veintidós jugadores que aporten su granito desde donde les toque, sea en el campo o fuera”, en especial referencia a las últimas actuaciones de Rubén García, Róber Pier o Verza. “Tenemos buenos jugadores y cuando salen cumplen porque trabajan muy bien cada día”, acentúa.

Respecto al partido, el entrenador azulgrana asegura que afrontan el partido “con ganas e ilusión para conseguir el mayor número de puntos.Los puntos tienen mucha importancia para los dos equipos”. Así mismo, califica el choque como "muy difícil y duro", y bajo su punto de vista, deben afrontarlo "de la mejor manera y con la mejor mentalización y concentración posible”.

También habló de la metereología, ya que en el aire queda la posibilidad (o no) de que el encuentro finalmente se aplace si no se dan las condiciones adecuadas para jugar. Muñiz, de entrada, no contempla esa opción: “Vamos con la intención de jugar. Nuestra idea es que mañana hay partido. Nos adaptaremos a las condiciones que haya”, conluye.