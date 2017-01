Muñiz: "Quiero agradecer el trabajo que ha hecho (Rafael Martins) con nosotros"

Muñiz en rueda de prensa. | Foto: Levante UD

Seis victorias en los seis últimos partidos es, sin duda alguna, un registro al alcance del líder. Incluso en días como hoy, un tanto grises y no únicamente por la meteorología, el Levante ha sido capaz de continuar con su racha de triunfos.

Muñiz, en rueda de prensa, lo dejaba claro: "Nos han exigido mucho. Antes del arreón final pudimos sentenciar, pero supimos salir de la situación difícil de los últimos minutos. Son tres puntos muy importantes ante un rival que jugó francamente bien". El asturiano pidió, como ya es habitual, paciencia y calma para lo que resta de temporada.

Se alejó de cualquier polémica en lo referente a la actuación arbitral: "Son circunstancias que se dan a lo largo de un partido y desde fuera lo ves en función de al equipo al que estás defendiendo. La mano la vi y la amarilla al portero no porque me queda la duda de si le impacta. El árbitro estuvo bien". Así mismo, reconoce la complejidad del partido por la forma de plantearlo del Numancia, equipo que les "ha exigido mucho", sin que ello haga olvidar que el Levante "hizo un trabajo serio y supo salir de esos minutos finales", consiguiendo así los tres puntos.

También habló del mercado, que aún permanece abierto, y en el que no se descartan movimiento. Lo primero que hizo, fue despedirse anticipadamente de un jugador que en breve, dejará de pertenecer al Levante UD; Rafael Martins: "Se ha llegado a un acuerdo entre clubes y entre club y jugador, por eso no lo meto en la convocatoria. Falta el papeleo. Quiero agradecer el trabajo que ha hecho con nosotros, tanto la ayuda en el vestuario como en el campo. Quiero desearle la mayor de las suertes porque me parece un gran futbolista". No fue del único del que habló. En lo referente a la portería, Muñiz entiende "las motivaciones del Athletic y ellos las nuestras: si no hay recambio no podemos debilitarnos", en referencia a la posible salida de Remiro, que en caso de producirse sería únicamente con la llegada de otro portero, sonando Oier, portero actual del Granada, como posible recambio. Con lo que respecta a Juan Muñoz, jugador que suena como posible refuerzo en la delantera, el técnico asegura no poder hablar "porque está en otro equipo".

No quiso dejar pasar la oportunidad de acentuar que el equipo "está bien compensado y no necesita refuerzos en ninguna posición. Hablamos de que puede haber alguna salida y si la hay se cubriría con un jugador que igualara y nunca debilitarnos", concluyó.