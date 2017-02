Levante UD – Nàstic Ganar para soñar | La Liga

El Ciutat de Valencia acogerá el domingo a las 18:00 horas al partido que enfrentará al Levante UD y al Nàstic de Tarragona. Será un choque determinante para ambos clubes por la situación en la que se encuentran. El colista visitará el estadio del líder de la competición, aunque ya conocen la historia: en esto de la Segunda División española, no hay favorito que valga.

Los locales, tratarán de regresar a la senda de las victorias tras el patinazo en Alcorcón (2-0) del pasado fin de semana y haber acumulado hasta seis triunfos de forma consecutiva. Será la forma de certificar que Santo Domingo no fue más que un bache en la lucha por la primera posición de la tabla, que actualmente ostenta el club granota con un margen de 7 puntos respecto al Girona. Ganar en casa, donde hasta la fecha, no ha sido derrotado significaría la vuelta a la calma en Orriols.

Por su parte, el conjunto catalán necesita sumar de forma ininterrumpida durante un tiempo para salir del barro. Y en este sentido vienen trabajando. Los pupilos de Juan Merino llevan cuatro jornadas sin conocer la derrota (tres empates por una victoria), siendo esta la mejor racha desde que la temporada dio comienzo. Será con este contexto, como tratarán de asaltar el coliseo del Ciutat, donde hasta la fecha el Levante UD ha conseguido nueve victorias y solo dos empates (Getafe y Cadiz).

Estadísticas opuestas

Se enfrentarán dos equipos de estadísticas opuestas. En primer lugar, porque uno –el Levante UD- es el líder absoluto, que no ha dejado de serlo desde la jornada tres de la competición y su adversario es el actual colista que ha estado en la zona roja durante toda la liga.

Los puntos que tienen cada uno de los equipos son una muestra de qué clases de equipos se enfrentarán en el Ciutat: un Levante UD que ha sumado jugado muy bien, regular o incluso sin convencer, con 49 puntos frente a un Nàstic que lleva 22 puntos, seis de ellos en las últimas cuatro jornadas.

Los partidos ganados favorecen claramente el Levante UD: 15 frente a los 4 que han ganado los chicos de Merino, que casualmente son los reyes del empate: en Tarragona es lo que más conocen acumulando hasta la fecha un total de 10 empates en 23 partidos. El precedente de este choque, acabó con un empate curiosamente. Primero se adelantaron los valencianos, pero acabaron golpeando, cuando quedaba poco para la conclusión del partido, para poner el definitivo uno a uno en el luminoso.

En cuanto a los goles, las cifras favorecen también a los valencianos. Han anotado un total de 31 dianas (20 de ellas obra de la pareja Roger-Jason) mientras que los tarraconenses 22. Por su parte, el equipo catalán también ha encajado más, casi el doble, que el valenciano: 31 goles frente a los 16 granotas.

Valoración de los técnicos

El técnico granota Juan Ramón López Muñiz analizó en rueda de prensa su próximo rival tras la conclusión del entrenamiento matinal del viernes. El asturiano comenzó su intervención elogiando el trabajo de sus rivales y justificando su rara posición de colista en esta liga: “El Nàstic empezó como un equipo favorito y aspirante a conseguir Play-Off por todo lo que había hecho la temporada anterior, por sus jugadores y su nivel, etc., y yo creo que estar arriba o estar en promoción se va muy poco. Empezar mejor o peor la temporada, pero el Nàstic podría aspirar tranquilamente a estar arriba”.

Muñiz: "El Nàstic podría aspirar tranquilamente a estar arriba"

Sobre el momento que atraviesa la entidad de Orriols, Muñiz avisó de “que no pensemos que el pasado te soluciona el futuro”. Además, añadió: “Yo siempre comento que en el fútbol solo existe el presente y para ganar partidos hay que dar el máximo en todos los encuentros e intentar que salga todo lo posible. Tenemos que dejarlo todo en el campo para conseguir los puntos. La realidad es que quedan 19 encuentros y que no hemos conseguido todavía nada” continúo defendiendo, una vez más en su humilde versión de afrontar la realidad.

El míster visitante, Juan Merino, comenzó su intervención haciendo mención al momento que atraviesa su equipo para visitar al líder: “Estamos en un buen momento anímico de trabajo. Es verdad que visitamos un campo donde el Levante ha demostrado durante toda la temporada; de 11 partidos ha ganado nueve y todavía no ha perdido en su casa. Sabemos que es un campo difícil y un equipo difícil, pero estamos en un momento bien y somos capaces de competir contra cualquier equipo”.

Merino: “El Levante está ahí por méritos propios"

"Es un equipo que aparte de tener mucha calidad, que a la hora de defender trabaja con humildad y están ahí por méritos propios. La plantilla que nosotros tenemos es la mejor que podríamos tener, porque indudablemente mis jugadores para mí son los mejores, pero está en nosotros demostrar partido a partido, ellos ya lo han demostrado”, ha dicho.

Sobre la situación –de alarma- que atraviesa el Levante tras el tropiezo de Santo Domingo ha manifestado lo siguiente: “Es cierto que ganan por la mínima, pero ganan con lo que eso es señal de que a nivel ofensivo aprovechan sus finalizaciones y que el equipo sabe ponerse su mono de trabajo defensivo. Viene de una alerta, le saca siete puntos al segundo y doce al tercero, pero ellos la distancia la quieren agrandar para verse más cerca de primera. Para mí es el momento ideal, un partido bonito, importante y para nosotros será una final más”.

Al ser preguntado sobre los puntos más fuertes del Levante, el gaditano no se lo pensó y halagó a la escuadra blaugrana: “Los más fuertes son a nivel ofensivo: tiene un equipo bastante contrastado. Tiene a Campaña que no juega, a Jason que lleva siete goles, a Roger con 13, tiene a Morales que ha demostrado que tiene una calidad de primera, tiene a Verza que podría sustituir, a Espinosa, a Natxo Insa que también es un buen jugador, a Chema como central que lo recuperan, etc., pero es un equipo con competitividad. Es una plantilla amplia, con calidad, pero yo destaco de ellos es que en los momentos delicados donde pasan dificultades y donde el contrario maneja o les somete saben manejarse. Es un equipo grande que trabaja con humildad. Para nosotros, el ganar allí no solo serían tres puntos sino reforzar la moral porque el Levante es un equipo difícil de doblegar” concluyó.

Convocatorias

Muñiz no ha hecho oficial todavía la lista de convocados.

Por su parte, Juan Merino contará con M. Reina, Gerard V, Mossa, Xavi Molina, I. Bouzón U.Z.,L. Madinda, Juan Muñiz, Uche, Delgado, Luismi, Perone, Suzuki, Cordero, Ferran G.P., M. Barreiro, Tejera, Emaná y Dimitrievski (18 jugadores).

Como posible alineación: