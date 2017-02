El Levante UD FS consigue un empate que le acerca al milagro

Google Plus

Levante y El Pozo lo dieron todo en cada jugada del partido | Foto: Levante UD

El Levante UD FS volvió a conseguir un punto más para tratar de salir del pozo, nunca mejor dicho. El pabellón del Cabañal fue una olla a presión de la que el tercer clasificado, el Pozo Murcia FS, no pudo escapar vivo, lo que puede costarles la liga a los murcianos.

En un encuentro en el que hubo de todo bajo la presencia de las 1000 personas que asistieron al duelo, destacó la intensidad de ambos equipos. El Levante luchaba cada balón como si le fuese la vida en ello (realmente, le va) y el equipo visitante trataba de sacar su jerarquía y orgullo para lograr un gol que les diese la victoria, algo que no sucedió.

El club murciano estuvo más metido en el partido en los primeros minutos, teniendo las mejores ocasiones y dominando el juego. En consecuencia, cuando el reloj del pabellón marcaba únicamente dos minutos, los visitantes se adelantaron con un gol de Álex. A partir de ahí, los locales fueron aumentando su presencia en el partido hasta convertido en el encuentro tremendamente igualado que acabó por ser. Al establecerse este equilibrio en el juego, el Levante logró acercarse más a la portería del Pozo y así llegó la diana del empate, tras una jugada magistral que definió Pizarro haciendo gala de su calidad.

A las tanganas, dobles penaltis errados por ambos equipos y múltiples interrupciones con las que acabó la primera mitad, le siguió una segunda parte en que el Pozo Murcia llevaba el peso del ataque y el Levante trataba de salir al contraataque, donde hizo mucho daño. No obstante, los últimos minutos fueron no aptos para cardíacos después de que Emilio Buendía no pudiese transformar un doble penalti a falta de un minuto y los colegiados decidieran expulsar al levantinista Márquez. Con este panorama, Yeray se erigió como el héroe del partido y posibilitó el reparto de puntos que, probablemente, deje a ambos con la sensación de haber podido conseguir más.

Con este empate, el Levante UD FS se sitúa en decimoquinta posición, a solo dos puntos de la salvación, mientras que ElPozo Murcia se mantiene en la tercera plaza y se aleja del líder, el FC Barcelona Lassa, que se sitúa a 5 puntos de distancia.