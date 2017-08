Guía VAVEL Levante UD 2017/18: Campaña, el resorte granota

Google Plus

Campaña, el resorte levantinista. / Fuente: Levante UD

José Campaña, jugador nacido en Sevilla el 31 de mayo del 1993. se ha convertido en un jugador muy importante del equipo de la Comunitat Valenciana que ha logrado ascender a la Liga Santander después de un año arrasando en Segunda División con jugadores importantes como Lerma, el canterano Jason, Natxo Insa o Roger, pero no pasa desapercibido el mediocentro Campaña, un jugador con mucho toque y con mucha capacidad de liderazgo.

Jugó su primer partido con 16 años en la Segunda B con el Sevilla Atlético club en el que militó por dos temporadas. El 25 de agosto de 2011 debutó con el primer equipo jugando diez minutos en un partido de la Europa League ante el Hannover 96. Hizo su debut en La Liga en un partido ante el Málaga cuyo encuentro acabó ganando el conjunto sevillista en uno de los derbi andaluces de la temporada por 2-1.

Tras dos años en el primer equipo del Sevilla FC, fichó en el 2013 por una temporada en el Crystal Palace inglés en el que sólo jugó seis partidos y en enero fue enviado mediante cesión al FC Nüremberg hasta finales de aquella temporada.

En verano del 2014 abandona el Crystal Palace tras volver del Nüremberg ficha por una transferencia de 1.200.000 de euros a la Sampdoria italiana. Rápidamente fue cedido al Oporto durante la temporada 14/15 donde no tuvo mucho protagonismo.

Campaña ha estado fuera de España donde ha tenido muchos momentos bajos donde no llegaba a jugar apenas minutos, jugó por el Alcorcón en calidad de cedido por parte de una Sampdoria que no sabia que hacer con él. En este conjunto pudo brillar y recibió premios como el que lo calificó como el mejor mediocampista de la categoría durante la temporada 2015-16. Durante aquella temporada, su entrenador no fue otro que el mismísimo Juan Ramón López Muñíz, el que sería la siguiente temporada el entrenador del Levante UD, que pidió su traspaso, así como el de Natxo Insa y Chema, todos ellos importantes la temporada pasada e integrantes del Alcorcón durante susodicho año.

La pasada campaña tuvo una gran actuación recuperando balones con un promedio de seis balones recuperados por partido, además de ser un jugador limpio que no suele recibir amonestaciones por parte de los colegiados de los partidos. Hay que decir que el jugador andaluz, nativo de Sevilla, es un grandísimo lanzador de faltas, como si tuviera un guante en la bota, sus goles ante Elche, y Córdoba son buena muestra de ello.

Llegó a marcar cuatro goles en 36 encuentros, aunque no se caracterice por su faceta goleadora, pudo ayudar marcando goles a su conjunto, aunque él destaque más por ser un pivote organizador en el mediocampo, no es muy alto ya que mide 1,79 metros de altura y es ágil.

Jugó en dos Eurocopas sub-19, la de 2011 y la de 2012. En la de 2011, jugó tres partidos incluyendo la final ante la República Checa. En la de 2012, jugó cinco partidos (cuatro como titular, tres de ellos como capitán). Tiene en su repertorio de trofeos las dos eurocopas ganadas por España-sub 19.

Sin dudas un jugador que la próxima temporada si las lesiones se lo permiten puede ser un jugador clave para poder mantenerse en la categoría, algo que los granotas intentarán conseguir a como de lugar, y tal vez, algo más como soñar con jugar la UEFA Europa League, cuya competición jugaron en 2013 donde su andadura en aquella edición acabó el 14 de marzo de 2013 en octavos de final, hubo prórroga donde el Rubin Kazán se impuso por 2-0 a partir del minuto 100 del encuentro.