Anuario Vavel Rayo Vallecano 2017: Adrián Embarba, el año de su consagración

Adri Embarba a punto de lanzar un centro. Foto: Dani Mullor

Adrián Embarba Blázquez ha visto como sin duda este ha sido uno de los mejores años de su carrera deportiva. Desde que debutó con Paco Jémez hace ni más ni menos que 5 años era un jugador que prometía. Sin duda el jugador es unas de las grandes joyas rayistas, es por eso que muchos aficionados estaban esperando que el extremo madrileño hiciera un año como este, para callar aquellos rumores del pasado que le señalaban y demostrar que es una pieza importante para que el equipo de la franja logre sus objetivos. El jugador se ha ganado por méritos propios y trabajo duro ser un referente en el equipo.

Un desafortunado gesto y un gran final de temporada

Consiguió un total de 7 goles al término de la temporada, quedándose a tan sólo 2 del pichichi

Y es que la temporada pasada parecía ser un presagio de lo que iba a deparar esta temporada, al menos en cuanto a números. El "11" rayista se marcaba una segunda vuelta magnífica. Fue en el partido de ida de frente al Sevilla Atlético -último de la primera vuelta- el que marcó un antes y un después en la temporada 2016/2017. Fue el encuentro en el que le dio el empate a su equipo, y también fue el que le puso en el punto de mira de la afición debido a la celebración de dicho tanto. Lo cierto es que ciertos sectores lo señalaban y en ocasiones se oían pitos y críticas hacia el jugador, ya que consideraban que no se esforzaba lo suficiente.

Gesto de la celebración del gol. Foto: La liga

Pero el jugador madrileño demostró su profesionalidad dentro y fuera de la cancha y pidió perdón a los que pensaron que ese gesto iba para la afición -cuando no era así- y no dejó que las críticas de algunos empañasen su juego y buen hacer. A partir de ahí, su proyección fue en ascenso y consiguió ni más ni menos que un total de 7 goles al término de la temporada, quedándose a tan sólo 2 del que fue pichichi del equipo -Javi Guerra-. Adrián callaba así los rumores, los pitos y algunas críticas que se habían producido a lo largo de la temporada.

Sin duda estos números lo hacían ser indiscutible para todos los entrenadores que pasaron esa temporada por el Rayo Vallecano -Sandoval, Baraja y Míchel-, pues el madrileño disputó un total de 2.688 minutos -siendo sólo superado por sus compañeros Amaya y Gazzaniga-.

Un inicio de temporada intachable

Cuatro tantos que lleva ya esta temporada y aún queda la segunda vuelta. El "11" puede superar con creces sus registros de años anteriores y postularse como uno de los máximos artilleros del equipo.

Si la temporada pasada terminaba bien para el extremo, la presente temporada está siendo mejor si cabe. A falta de un partido para terminar la primera vuelta, Embarba ya lleva en su cuenta particular cuatro goles, dos de ellos los consiguió marcando por partida doble al Real Valladolid.

Su promedio goleador es de 0.20 por partido y sin duda llegarán muchos goles más, aún tiene 22 partidos por delante -sin contar los posibles partidos del playoff de ascenso- para anotar alguna diana más. Si la temporada transcurre como hasta ahora podrá estar entre los máximos goleadores del equipo.

Sus tantos a pesar de no ser delantero, le han echo formar parte de la "ETT" -Embarba, De Tomás y Trejo- el tridente de máximos artilleros del conjunto vallecano que tantos goles están aportando al equipo esta temporada.

Los 3 maximos artilleros del 2017. Foto Rayo Vallecano

Ni las lesiones pueden con él

Ni el esguince que sufrió en Huesca lo mantuvo alejado de los terrenos de juego

Y es que actualmente ha disputado casi todos los minutos que su equipo ha disputado - tanto en liga como en copa del Rey-. Para Míchel es una apuesta segura, tanto que es el segundo jugador con más minutos disputados por detrás de Alberto.

A pesar de retirarse lesionado en el partido contra el Huesca, el extremo sufría un esguince, pero se preparó a conciencia. Y aunque casi todas las quinielas pensaban que no jugaría como titular ante el Real Valladolid, lo hizo y marcó dos goles que sirvieron para sumar una victoria importante contra un rival de entidad.

Esta no ha sido la única vez que se ha entrenado al margen de sus compañeros por alguna molestia durante esta temporada. Pero su trabajo, preparación y ganas de ayudar al equipo, hacen que partido a partido lo veamos dar todo sobre el campo.

Momento en el que Adrián se lesiona en Huesca. Foto: La Liga 123

Aniversario especial contra la Cultural Leonesa

Este año ha sumado 100 partidos defendiendo la franja, lo que le hace ser uno de los veteranos pese a su juventud.

Y es que si esta temporada está siendo fantástica, hay que sumar un acontecimiento especial: Adri sumaba su partido número 100 defendiendo los colores rayistas y además estrenaba capitanía. Lejos queda el debut de aquel chico de 20 años. Hoy en día Embarba es uno de los "veteranos" del vestuario pese a su corta edad. Aunque no es el capitán actualmente porque cree que hay jugadores que se desenvuelven en ese terreno mejor que él, lo cierto es que con su trabajo y esfuerzo diario ha adquirido "galones" dentro del vestuario.

Embarba estrenando capitanía en su partido 100. Foto: Rayo Vallecano S.A.D.

Máximo asistente de la liga 123 y una ayuda para sus compañeros

Embarba no solo marca goles, actualmente es el máximo asistente de toda la Segunda División.

No se puede negar que Embarba le facilita bastante el trabajo a sus compañeros. Actualmente se ha ido al parón navideño siendo el máximo asistente de La Liga 123 con un total de ocho asistencias. Eso demuestra que no solo tiene capacidad goleadora, si no que además ayuda a sus compañeros de equipo a sumar y es una importante referencia en ataque. Es un jugador temido por las defensas contrarias, su velocidad, su regate y su puntería hace que sea un jugador muy completo y que sin duda más de uno querría tener como compañero de equipo.

Adri peleando un balón ante dos contrarios. Foto: La Liga

Un broche final muy esperado: su renovación

Renovación de Adri Embarba Foto: Rayo Vallecano

El jugador que terminaba contrato en 2018 ha ampliado éste hasta junio de 2021.

Para poner punto final a un año de ensueño, en las últimas semanas se ha conocido la renovación del jugador. Embarba terminaba contrato en Junio de 2018 -en Enero podía firmar por otro club- y aunque gracias a su rendimiento es sabido que el jugador tenía muchas "novias", para él siempre ha primado el club que le ha dado todo, el Rayo siempre ha sido su primera opción. Como dijo en una entrevista concedida a este mismo medio hace unos días y eso ha quedado patente al producirse esta ampliación de contrato hasta 2021. Está claro que el jugador es importante para el club, y aún le quedan por hacer muchas cosas grandes en Vallecas.

Con esta renovación también indirectamente ha demostrado a todos aquellos que pensaban que abandonaría la entidad -como han hecho otros- que él lleva la franja en el corazón e intentará llevar al equipo siempre a lo más alto, y por fortuna tendremos Adrián Embarba para rato.