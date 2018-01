Míchel: "Tenemos que ser muy competitivos para sumar de tres en tres"

Google Plus

Míchel durante un partido. Foto: Rayo Vallecano S.A.D

El técnico vallecano alabó al Nástic. Él piensa que es un partido complicado y no hay que fiarse de que el rival esté en los puestos bajos de la clasificación. El partido cierra la primera vuelta de la Segunda División del campeonato liguero.

"El Nástic es un rival complicado, como todos a los que nos enfrentamos. Es un partido difícil porque un pequeño detalle puede marcarlo y hacer que pierdas, tenemos que ser muy competitivos y hacer un buen partido para sumar de tres en tres".

Muchas bajas tras el parón navideño

No es algo a lo que Míchel le haya dado mucha importancia porque cuenta con una extensa plantilla, pero lo cierto es que bastantes jugadores en estos momentos están en la enfermería.

"Hemos empezado el año con una mala noticia ya que Javi Guerra y Galán se han caído de la convocatoria a última hora por molestias musculares y a eso hay que sumarle las bajas que ya teníamos de Dorado, Manucho y Mario. El resto está bien, acabamos el año bien y tenemos ganas de empezar el año en nuestra casa y con nuestra afición".

Buenos resultados en casa

El míster está contento de cómo se están desarrollando los partidos en casa y de los resultados que se están obteniendo, por eso opina que hay que seguir en esa línea y aprovechar el "factor afición".

"Es muy importante jugar en casa porque nuestra afición es la gente que de verdad nos apoya y es muy importante sumar de tres en tres para que la gente siga enchufada. Vienen ahora dos partidos seguidos en casa y vamos a ir a por los seis puntos con el extra de tener a nuestra gente y su confianza. Hay que devolverles lo que nos dan siempre".

Su opinión sobre el descanso navideño

"Es una temporada larga y necesitamos descansar y cargar pilas. Es normal que por el parón haya relajación unos días, pero la gente ha venido bien y el descanso es necesario para desconectar un poco y afrontar seis meses de competición muy intensos que quedan por delante y que nos van a desgastar mucho".

Renovaciones

Míchel también fue preguntado por las renovaciones, tanto por las que aún no se han producido - hasta nueve jugadores terminan contrato en Junio- como por las que ya se han producido en estas semanas - Embarba y Trejo-.

"Yo no miro los contratos y no se quien acaba esta temporada pero tengo confianza en la plantilla porque todo el mundo está enchufado. Es la Dirección Deportiva la que tiene que tratar y gestionar cada tema en particular. Creo que se están haciendo las cosas bien: hablando primero con los jugadores que son los interesados y tratando las cosas como deben de ser".

"La renovación de Óscar (Trejo) es importante, como todas las renovaciones, y que haya renovado es positivo para el club. Cualquier jugador que considere que debe continuar, el Club habrá hablado con él y estarán mirando la ampliación de esos contratos. Se están haciendo las cosas bien y que los jugadores quieran quedarse dice mucho de su compromiso y de su confianza en este proyecto y en el club".

Su deseo para Reyes

Coincidiendo con estas fechas tan señaladas, el técnico le pidió un deseo a los majestades de Oriente. "A los Reyes Magos les pido salud, que nuestra familia esté bien para estar a gusto y que cada uno se gane lo que merece a partir de su trabajo y de su actitud en la vida. Les pido salud para demostrar que puedo trabajar bien".