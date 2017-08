Juanmi: "Le he mostrado al míster que necesito estar en el once titular"

Juanmi entrenando. | Foto: Gio Batista / Vavel

No falta nada para volver a la acción de la liga, la Real Sociedad ya está preparada para visitar al Celta el próximo sábado, mismo escenario en el que consiguieron el boleto 'in extremis' a la Europa League de esta temporada, el héroe de aquel partido y el jugador que luchará por cargar con el rol de delantero protagonista esta temporada, Juanmi, ha hablado con los medios después del entrenamiento en Zubieta a puerta cerrada.

El delantero que cumple una temporada en la Real habló sobre el partido del próximo sábado: "Tenemos el primer partido, vamos con muchas ganas y con ilusión. Tendremos un rato bonito este año con tres competiciones. El equipo está mentalizado con que será un año complicado, pero a la vez, ilusionante", manifestó el número '7' del equipo txuri-urdin. "Tenemos muchas ganas de que empiece la liga, que empiece lo bueno".

Con respecto a su propio rendimiento: "Me siento con muchas ganas, bastante cómodo. El año pasado a nivel de minutos no tuve lo esperado desde el inicio, pero lo afronto con ganas e ilusión", agregó que da lo mejor de sí en las preparaciones para que Eusebio le tome en cuenta: "En cada entrenamiento le he mostrado al míster que necesito estar en el once titular para ayudar al equipo e intentar aportar el máximo número de goles y espero superar a nivel colectivo e individual lo conseguido la temporada pasada".

Dio su opinión acerca del regreso a la acción de Agirretxe: "Creo que la vuelta de Imanol (Agirretxe) es fundamental, es un jugador clave tanto dentro como fuera del campo y mientras más competencia haya, mejor. El que toma la última decisión es el míster".

Sobre el regreso a Balaídos para el arranque de la Liga: "Va a ser un encuentro especial. Hace nada estábamos ahí para pelear por la entrada a UEFA (Europa League). Fue un momento muy bonito y emotivo. El trabajo que hicimos durante el año fue recompensado y eso es lo más importante", culminó el delantero nacido en Málaga.