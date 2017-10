Eusebio: "Las cosas no se arreglan en un día para otro, pero este es el camino"

Google Plus

Eusebio, en Mendizorrotza | Imagen: Real Sociedad

Necesitaba la Real Sociedad una victoria de la forma que fuera. Eran necesarios estos tres puntos para que el ánimo del equipo cambiara. Los de Eusebio Sacristán no han estado finos en los últimos partidos y por ello no les han permitido sumar los tres puntos, además de ser muy goleados. Esta vez, se ganó y no recibieron ningún gol. Señal de mejoría, aunque aún hay mucho que corregir y mejorar.

"Necesitábamos romper la dinámica. Hemos ganado y además dejando la portería a cero así que todos los datos son positivos. Queríamos romper la dinámica negativa", dijo respecto al tema Eusebio Sacristán. Además, añadió que fue un partido que les costó mucho, siendo "igualado, complicado, con dos planteamientos de juego diferentes, cada uno queriendo sacar provecho de lo suyo", decía. Por otra parte, añadió que en la primera parte el planteamiento que tuvo el Alavés dificultó a la Real para que marcara, mientras que en la segunda mitad les ha seguido costando: "Hemos seleccionado bien los ataques y hemos terminado ganando sin goles lo que siempre es positivo", haciendo referencia a que no recibieron ningún gol.

"Zubeldia da mucho equilibrio al equipo"

Es de destacar que Eusebio alineó en el centro del campo a dos jugadores de parecidas características, cosa que no tenía mucha lógica. Eran Igor Zubeldia e Illarra, y sobre ello dijo lo siguiente: "Igor da mucho equilibrio al equipo porque es aplicado e intenso. Situarle en esa posición ha propiciado que Asier jugara más adelantado cuando teníamos el balón y que también tuviera más libertad que cuando está de pivote. Es una posición diferente a la que se tiene que adaptar. Es una buena posibilidad".

"Parece que ha ido bien, pero tenemos que incidir"

Tras los muchos fallos realizados en partidos anteriores, Eusebio tuvo dos semanas para corregirlos. Aunque aún haya una gran mejoría, el trabajo realizado valió para que la Real lograse los tan ansiados tres puntos. "En partidos anteriores algunas de nuestras se han resuelto en situaciones de uno contra uno y eso es un riesgo porque los puedes perder. En este parón hemos trabajado para mejorar estas situaciones. Hoy parece que ha ido bien, pero tenemos que incidir. Las cosas no se arreglan en un día para otro, pero sí es el camino por el que queremos ir, que cuando perdamos nos pillen abiertos y tengamos una situación de uno contra uno que podamos perder", dijo el de La Seca sobre este tema.

"Tienen que saber que cuando hay una pérdida deben correr rápido para equilibrar el equipo"

Por último, fue cuestionado si avisó a Odriozola y Kevin cuándo aparecer en ataque, porque en los últimos encuentros había muchos huecos cuando éstos permanecían en ataque. "No quiero que pierden toda la fuerza que tienen. Son muy fuertes en ataque, son unas de las bazas importantes y quiero mantener eso para el equipo, pero tienen que saber que cuando hay una pérdida deben correr rápido para equilibrar el equipo. Quizás son jugadores jóvenes que no han vivido estas situaciones con jugadores de la calidad que hay en Primera", concluyó así Eusebio en la sala de prensa de Mendizorrotza.