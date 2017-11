Llorente y Zurutuza no viajan a Trodheim

Google Plus

Convocatoria de la Real Sociedad para enfrentarse al Rosenborg. Foto: Real Sociedad

Diego Llorente y David Zurutuza no viajarán a Noruega al no entrar en la lista de convocados facilitada por Eusebio Sacristán. El central madrileño es baja por decisión técnica, al decidir dosificarlo para el partido del domingo a las 16:15 horas contra Las Palmas. Sin embargo, el centrocampista de Rochefort es baja por lesión al no recuperarse del fuerte golpe recibido el pasado viernes en Girona, y se quedará en San Sebastián junto a Carlos Martínez, Guridi y Agirretxe que continúan en la enfermería txuri urdin.

A pesar de no contar con dos jugadores titulares, Eusebio volverá a contar con Carlos Vela, el jugador mexicano que entra en la convocatoria y aunque esta temporada no ha disputado más que 11 partidos en total (nueve en Liga ,uno en Europa League y otro en Copa del Rey) es un futbolista determinante y un revulsivo para la Real. Todo indica que Aritz Elustondo será titular junto a Iñigo Martínez en la pareja de centrales, y que Zubeldia ocupará el lugar de Zurutuza, con opciones para Sergio Canales en la medular junto a Illarra y Prieto para jugar frente a los noruegos.

Dos descartes antes del encuentro

Rubén Pardo, Carlos Vela y Jon Bautista se jugarán ser el jugador descartado antes de que el árbitro polaco Daniel Stefanski de comienzo al partido. Eusebio ha citado a tres porteros, y uno de ellos que lo más probable es que sea el tercer portero y guardameta del Sanse Zubiarre sea el descartado y vea el partido desde la grada, aparte del portero canterano, otro jugador de campo será descartado al haber convocados 17 jugadores. Pardo tiene muchas papeletas de ver el encuentro en la grada y no estar entre los elegidos para estar en el banquillo, al no contar para el técnico vallisoletano.

La lista de 20 convocados es la siguiente: Rulli, Ramírez, Zubiaurre, Odriozola, De la Bella, Kevin, Aritz, Iñigo, Navas, Illarramendi, Zubeldia, Prieto, Pardo, Canales, Oyarzabal, Januzaj, Vela, Juanmi, Bautista y Willian José.