Luis César: "Tenemos un problema de rendimiento"

Imagen: Real Valladolid

Comenzó y terminó con el marcador en disfavor el conjunto de Luis César. Consiguió cerrar la primera mitad con un 1-2 a favor en el luiminoso, pero la segunda parte fue una decadencia para el Real Valladolid. Los dos goles de Jaime Mata no sirvieron para ganar a un Osasuna que milita en las cercanías de la zona alta de la tabla clasificatoria. El Real Valladolid sigue sin romper su racha; ganar como visitante se hace cada vez más cuesta arriba, y pasa factura desde Agosto. Su técnico, Luis César, compadeció en la rueda de prensa previa al encuentro quitandole hierro al asunto: “El partido ha sido igualadísimo y Osasuna ha tenido premio con el penalti. El gol de Kike lo cambió todo, hasta ahí éramos merecedores de la victoria, pero nos hemos ido sin nada“, lamentó el entrenador. "Tuvimos controlado el partido hata el minuto 70", añadió también considerando que el partido se perdió a causa de ''un penalti'' de Antoñito de ''un balón a la olla''.

También quiso aclarar que el equipo no se vio batido hasta el final: "Después de ver cómo Osasuna marcó dos tantos en menos de cinco minutos, el Real Valladolid intentó volver a remontar, aunque ya resultó del todo imposible."

El encuentro se aplazó del sábado al domingo debido a que las condiciones meteorológicas de Pamplona impidieron la celebración del encuentro el día y a la hora previstos. Luis César no quiso excusarse: “El campo se iba a poner peor, nos perjudica a ambos, pero sobre todo al equipo que quiere ser dominador en ambas parcelas que al que no quiere ser combinativo. No voy a achacar la derrota al campo“, comentó tajante.

Además de la mala racha fuera de casa, el equipo blanquivioleta sigue siendo uno de los clubes más goleados de la segunda división, con un total de 36. Desde el vestuario aseguran trabajan para realizar “una vuelta mucho mejor que la primera” puesto que ellos mismos conocen sus límites y coinciden en que tienen "margen de mejora”.

Por último, finalizó asegurando que no necesitan fichajes para suplir a los futbolistas actuales: "Tenemos un problema de rendimiento, no de calidad. Hay equipos que lo han hecho mejor y lo que tenemos que mejorar es el rendimiento”, concluyó.