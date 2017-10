El Lorca entra en crisis tras perder en Barcelona

Google Plus

El Lorca viajaba hasta Barcelona para enfrentarse al FC Barcelona B en un partido donde tenían la esperanza de poder reencontrarse con la mejor versión de sí mismos y firmar la primera victoria o empate a domicilio de la temporada; lo que importaba era sacar puntos de su visita. Sin embargo, se encontraron con problemas de última hora como la inesperada baja de Eugeni por un problema ocular.

El Lorca, con una convocatoria un tanto curiosa, desplegó el mejor juego posible sobre el terreno de juego del Miniestadi, pero acabaron cayendo derrotados una vez más. Esta derrota supone un duro golpe para un Lorca de Curro Torres que ya acumula tres derrotas consecutivas, nada bueno para un club que quiere luchar por la permanencia en la categoría de plata del fútbol español.

Igualdad máxima en la primera mitad

Vimos un partido muy igualado desde el inicio, el Barcelona B comenzaba haciendo daño con posesiones peligrosas y probaron desde lejos en continuas ocasiones a Franco Torgnascioli, que sustituyó a Dorronsoro bajo palos. El equipo de Gerard López estaba dominando los primeros minutos del partido con la posesión del balón mientras que el Lorca se replegaba en busca de un error rival y montar una contra peligrosa.

El equipo local intentó hacer daño en portería contraria aunque el Lorca se mostró seguro en defensa y provocando numerosos córner en contra. El Barça B metía el miedo en el cuerpo al conjunto blanquiazul con un remate de cabeza de Cuenca que se marchó rozando el travesaño.

El Lorca intentaba mantener la posesión lo máximo posible aunque todas sus ocasiones de peligro llegaban desde el contraataque. Tropi volvió al once inicial y tuvo un gran día donde se mostró muy combativo y seguro en tareas defensivas. El Lorca no consiguió entrar de lleno en el partido hasta los primeros quince minutos. Los de Curro Torres subieron la línea de presión del balón y comenzaban a dar presencia en el partido. A partir de ese momento, el Lorca se vino arriba e intentó finalizar de cara a portería.

Manu Onwu, que volvía por todo lo alto estrenando titularidad, probó a Ortolá desde lejos en varias ocasiones aunque no fueron más que tiros de aviso. Pomares se metía de lleno en el ataque del equipo y parecía que de un momento a otro acabaría llegando el gol visitante, pero no fue así. Aleñá, que fue uno de los mejores jugadores del partido, no permitió que los lorquinos atacaran demasiado su área.

Les devolvió las jugadas construyendo contras muy peligrosas gracias a su rápida conducción del balón en el centro del campo. Partido de poder a poder donde las ocasiones se sucedían de un lado a otro de manera constante. Destacaron Aleñá, Alfaro, Onwu y Noguera. El partido se marchaba al descanso con un empate a cero en un partido muy igualado donde ambos habían mostrado sus cartas para llevarse el partido.

El gol sigue sin llegar

Al comienzo de la segunda parte, el FC Barcelona B se mostró un tanto superior al Lorca que le costó volver a meterse en el partido tras el descanso. La tónica fue bastante similar a la de la primera mitad de partido, con ambos equipos intentando crear todas sus ocasione de peligro a la contra.

El filial del club blaugrana volvía a intentar hacer daño con internadas por la banda que fueron cortadas con seguridad por un Pomares que realizó un gran partido en términos generales. Durante la segunda parte, Alberto Noguera destacó sobre el resto de sus compañeros en la faceta ofensiva, lo intentaba una y otra vez aunque sin suerte.

El equipo local ya empezaba a oler lo que se venía cuando Concha mandó un gran disparo al palo derecho de Torgnascioli. Menos de un minuto después, llegaría el primero y único gol del encuentro por parte de José Arnáiz que con un potente disparo batió a Torgnascioli que no pudo despejar con los puños semejante disparo.

Como medida drástica, Curro Torres decidió dar minutos a Emmanuel Apeh a cambio de Onwu que ya había hecho bastante tras muchos meses sin disputar ningún partido. El Lorca intentó acercarse a la portería de todas las maneras posibles, pero la defensa barcelonista conseguía poner fin a sus ocasiones de peligro.

En los últimos diez minutos de partido, se mostraron especialmente peligrosos gracias a la persistencia de Alberto Noguera que se lleva sin duda alguna el premio a mejor jugador del partido para los de Curro Torres. El encomiable esfuerzo físico no tuvo su recompensa y los lorquinos vuelven a caer derrotados fuera de casa. Malas sensaciones con esta tercera derrota consecutiva. Ahora, recibirán a un Tenerife que lucha por los Playoffs de ascenso.