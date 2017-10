Manu Onwu: "La dinámica debe cambiar tarde o temprano"

Google Plus

Manu Onwu compareció ante los medios. Foto: lorcafc.com

El Lorca sigue con el mismo problema con el que abrió la temporada en Segunda División. El gol no llega y está siendo un completo rompecabezas para Curro Torres que ve cómo su equipo es superior a algunos rivales pero no consigue llevarse los tres puntos. Intentarán solventar esta situación con la vuelta de jugadores como Manu Onwu que ya debutó frente al FC Barcelona B. En el día de hoy se pasó por rueda de prensa para hablar sobre su estado físico tras la lesión y la actualidad del equipo.

Han sido siete meses en los que ha estado fuera de los terrenos de juegos. Era una lesión que no debería haberle apartado durante tanto tiempo, pero los problemas de papeleo con la federación no le permitía debutar hasta la fecha establecida en el alta médica. Finalmente pudo saltar al campo en el último partido, y además como titular. “Estoy contento por poder volver a jugar después de mucho tiempo. En Barcelona me encontré bien, pero el ritmo de competición es totalmente diferente”.

La falta de gol es el tema más tratado en Lorca. Manu Onwu no se quedó sin opinar sobre la situación actual del equipo que se ve casi obligado a mostrarse mucho más ofensivo y con posibilidades de hacer daño al rival en el próximo encuentro en casa frente al Tenerife. “Esta dinámica de juego está siendo muy buena, pero falta materializar las ocasiones. No hemos sido inferiores a nuestros rivales y esta dinámica tiene que cambiar tarde o temprano. Esta semana tendremos que hacer todo lo posible para sacar los tres puntos. Somos un equipo muy fuerte en casa y debemos aprovecharlo”.

El Lorca tiene una difícil tarea el próximo sábado. Necesita volver a convencer a la afición con su juego en un partido donde se juegan más que tres puntos. El Tenerife es un histórico de la categoría y deben sentirse superiores en casa.