Un CF Reus oportunista se lleva los tres puntos ante una UD Almería impotente

El Reus empezaba el encuentro nervioso e impreciso, con fallos importantes en la salida del balón. Por su parte, el Almería salía contundente, intentando cortar la posesión reusense y con mucho peligro en ataque.

La primera ocasión llegó en el minuto 7 con un balón centrado de Panadero que acaba con el remate de Pozo rebotado a las manos de Badia. Dos minutos más tarde el Almería lo volvió a intentar haciendo daño por la banda izquierda, con un pletórico Gaspar Panadero que volvía a centrar al área. Pozo acababa metiendo el balón al fondo de la red de la portería reusense, pero su gol fue anulado por el árbitro.

La primera ocasión del Reus llegó en el minuto 12, tras un buen pase de Ricardo Vaz para Miramón, que dentro del área acaba rematando a las nubes. Dos minutos después llegaba la réplica del Almería, con un remate de Alcaraz que salía muy por encima de la portería defendida por Edgar Badia. A partir de ahí el partido entró en un breve período de dominio de la posesión por parte del Reus, ante un Almería contemplativo. No obstante, el dominio reusense se vio demolido en el minuto 22, con la inoportuna lesión del portugués Ricardo Vaz, entrando en su lugar Fran Carbia. Fue entonces cuando el dominio de las ocasiones recayó sobre el Almería, con un destacable tiro de Nauzet Alemán tras una pérdida de Juan Domínguez en la salida de balón, que acabó desviando Edgar Badia.

Borja Fernández anotó un auténtico golazo

Y tras un par de ocasiones destacables del Almería llegaba el gol del Reus. En el minuto 38, en un ataque peligroso del Reus, Borja Fernández se encuentra el balón muerto en la frontal del área. El ex del Celta B hace un recorte en un magnífico detalle de calidad y no se lo piensa dos veces para mandar el balón a la escuadra con un espectacular zurdazo. La réplica del Almería llegaba unos minutos más tarde, justo antes del descanso Alcaraz cabeceaba un centro, pero su remate salía rozando el palo izquierdo de Badia. Y así terminaba la primera mitad, con un Reus oportunista que intentaba controlar la posesión de balón, ante un Almería persistente que no acababa de culminar las ocasiones generadas por los laterales y los extremos.

Borja Fernández, el autor del gol, ante el Rayo Vallecano | Foto: CF Reus Deportiu

El Almería lo intentó a la desesperada en el segundo tiempo

La segunda mitad empezó con el Almería apretando para conseguir el empate lo antes posible, y con un Reus contemplativo intentando defenderse para buscar algún contraataque. La primera ocasión del segundo tiempo llegó en el minuto 51, con otro gol anulado para el Almería tras un remate de Juan Muñoz en posición antirreglamentaria. Al Reus le costaba generar ocasiones, y basó su ataque con las internadas por banda derecha del velocísimo Jorge Miramón. Cabe destacar que en el minuto 58 los reusenses protestaron una posible mano de Nauzet Alemán dentro del área tras un centro de Menéndez. No obstante, el árbitro decidió no señalar la pena máxima.

El Almería lo siguió intentando, con ocasiones como un tiro lejano de Pozo en el 63, pero todos sus intentos acababan rechazados por la zaga reusense o en las manos de Edgar Badia. Justo después se producía el segundo cambio del Reus, con la entrada de Edgar Hernández sustituyendo a Lekic. En el minuto 70 la volvió a tener Juan Muñoz, pero su remate a bocajarro, detenido por Edgar Badia, era anulado por el juez de línea. El delantero andaluz veía como le anulaban una ocasión clara de gol por enésima vez en el partido. Justo después el técnico del Almería decidió hacer una doble sustitución, dando entrada a Corredera y Estupiñán, que sustituían a Nano y Nauzet Alemán.

Dejan Lekic cabeceando un balón | Foto: LaLiga 1|2|3

El Reus consiguió aguantar el marcador pese acabar sufriendo

A falta de quince minutos por el final empezaban a notarse los nervios en el bando del Almería. Fran lo intentaba con un tiro desde muy lejos que se marchaba por encima de la portería de Badia. El conjunto de Luis Miguel Ramis empezó a concentrar su ataque en las combinaciones por banda izquierda de Estupiñán y Panadero, aunque sus centros se encontraban con un Jesús Olmo siempre bien colocado para despejar el balón. Con la llegada de los últimos diez minutos los dos técnicos decidieron hacer sus últimas sustituciones: López Garai dio entrada al lateral derecho Joan Campins sustituyendo a David Querol. Por su parte, Ramis dio entrada a Marco Motta que ocupaba el lugar de Fran. La entrada de Campins, ocupando el extremo derecho, supuso un aliento de aire fresco para el Reus, que tuvo una ocasión clarísima en el 83, pero el balón rematado por Hernández se paseaba por la línea de gol hasta salir fuera.

A partir de ahí el Almería se dedicó a colgar balones al área, pero el Reus demostró porque es uno de los equipos menos goleados. El conjunto de López Garai supo valerse de su solidez defensiva para mantener el 0-1 y acabar llevándose los 3 puntos del estadio Los Juegos del Mediterráneo. A la espera de que se dispute el Cultural Leonesa – Albacete de este lunes, el CF Reus se coloca décimo en la clasificación con 15 puntos, a cuatro puntos del playoff de ascenso y a 5 de la zona de descenso. Por su parte, el Almería es decimosexto con 12 puntos, a dos de la zona de descenso.