Julio Velázquez: ''Tenemos que creérnoslo y volver a ser el equipo de inicio de temporada''

Fotografía vía: adalcorcon.com

Julio Velázquez comparecía en la sala de prensa del Estadio Municipal de Santo Domingo para recibir a los diferentes medios de comunicación antes del partido ante el Real Valladolid.

Preguntado por la situación en general del equipo, que acumula tres derrotas consecutivas, el técnico amarillo contestó que: ‘’El grupo esta responsabilizado, yo creo que al final no se puede negar la evidencia que llevamos tres derrotas consecutivas y al final obviamente eso tiene un porqué, y bueno, lógicamente el grupo se siente responsabilizado. La realidad de esas tres derrotas es que en Tenerife y en Córdoba no estuvimos bien, aunque ante el Granada fue injusto totalmente el resultado, pero en los otros dos fue merecido totalmente. Es lo que tiene esta categoría, que pasas del blanco al negro y del negro al blanco. Ante el Barcelona, en el minuto 88 mirabas la tabla éramos líderes, y ahora hemos tenido una racha poco positiva, pero bueno, yo creo a muerte en mis jugadores, me lo demuestran día a día, estoy muy contento con ellos con cómo se están comportando en el proceso, y es cierto que ciertos errores puntuales nos están lastrando mucho, sobre todo en estos últimos encuentros. La solución es ser el equipo que hemos sido en pretemporada y en el inicio de temporada. Estamos capacitados para la categoría y mejorar en los lapsus de concentración que hemos tenido en ciertos momentos, hay que resetear la cabeza y limpiar el coco y ser positivos. Estamos viendo que todo el mundo está teniendo resultados así, el Valladolid va a Vallecas el otro día y le meten cuatro, por lo que en ese sentido nos damos la mano todos los equipos de la categoría. Por eso me dolió el gol del Barcelona B, porque teníamos claro que teníamos 4 partidos, 3 fuera de casa y en campos difíciles, pero hay que ser positivo, veo a los jugadores mentalizados, trabajando bien, y creo en ellos a muerte. Ahora a competir en Valladolid, a creernos que podemos ganar en Valladolid, luego pasara lo que pase, pero tenemos que creérnoslo, ganamos en Zaragoza, cuando celebraban el 60 aniversario del estadio, y se ganó bien, siendo un equipo compacto y sólido, y hay que volver a ser lo que fuimos.’’

Además, el técnico destacó la importancia de la experiencia de los jugadores en la categoría: ‘’Tenemos que ser un equipo maduro, un equipo rastrero para el rival por la experiencia de nuestros jugadores, un equipo áspero, que muerda, que no de ninguna facilidad al rival, vamos a mentalizarnos de ello. ’’

Para finalizar, el míster amarillo habló del rival, el Real Valladolid: ‘’Lo que más me preocupa de este partido somos nosotros. El rival es buen rival, pero como cualquier otro, no fue un accidente ante el Rayo, que mereció ganar, y tienen virtudes y también debilidades, vamos a intentar que se evidencien en el Zorilla, con la mentalidad de limpiar la cabeza, resetear, lo que no hay que tener es miedo, ya suficientes situaciones en la vida como para preocuparse, en el ámbito deportivo hay que creérselo, hay que levantar la cabeza y no tener miedo a absolutamente a nada, aparte de que sabemos cuál es el objetivo de este club.’’