Previa AD Alcorcón - Lorca FC: ganar para tomar aire

Fotografía vía: adalcorcon.com

El Alcorcón recibe al Lorca CF el sábado a 11 de noviembre a las 13:00h en el Estadio Municipal de Santo Domingo. El conjunto amarillo intentará hacerse con una victoria que le ayude a recuperar puestos en la tabla y alejarse de un siempre peligroso y acechador descenso. El equipo viene de sufrir una derrota ajustada ante el Numancia en Soria por 1-0 con gol de Manu del Moral. El partido estuvo muy igualado sin grandes ocasiones para ninguno de los dos hasta que el delantero abrió el marcador.

Traspiés en Soria

Ante el Numancia, el equipo de Julio Velázquez sufrió un revés. Eran dos las victorias que acumulaba el cuadro alfarero y obtenidas tras dos encuentros disputados con una gran eficacia y desplegando un juego mucho más vistoso, consiguiendo marcar entre los dos partidos un total de 5 goles y ninguno en contra, volviendo a recuperar sensaciones pasadas al inicio de la liga con la solidez defensiva, y experimentando otras sensaciones no conocidas como son marcar una buena cantidad de goles.

En Soria, Julio Velázquez volvió a repetir el mismo equipo que salió ante el Real Oviedo, pero esta vez no saldría el plan. La línea de mediocentros con Errasti, Toribio y Dorca no encontraba las vías por las que llevar el balón a los atacantes, y en ocasiones se abusaba del balón en largo y al recibir en el centro del campo se perdía fácilmente. Con la entrada de Nono y Jonathan Pereira en la segunda parte, el equipo mejoro ostensiblemente y las ocasiones para empatar no se materializaron por muy poco.

El Lorca, debutante en la categoría

El Lorca se encuentra en la 19ª posición, ocupando una de las plazas de descenso a Segunda División B. Será su primera visita al Estadio Municipal de Santo Domingo. Entre sus partidos, destacan la goleada al Cádiz por 3-0 en su campo, el Francisco Artés Carrasco y la victoria en el primer partido de liga ante la Cultural por 2-0. Tres han sido las victorias del cuadro murciano en la Segunda División, tan solo una menos que el Alcorcón, aunque es el único equipo de la categoría que no ha conseguido puntuar lejos de su feudo.

En el Lorca CF se encuentran viejos conocidos por la afición alfarera, como Dorronsoro, portero de la temporada 2012/2013, el defensa centrar Fran Cruz, de la temporada 2014/2015 y el centrocampista Carlos Carbonell ‘’Tropi’’, integrante de la plantilla de la pasada temporada 2016/2017.

Además, el partido se jugará en un horario que no le es familiar a la mayoría de aficionados del Alcorcón, ya que es la primera vez que se juega un partido de La Liga 123 un sábado a las 13:00h.

Alineaciones probables

El Alcorcón en principio volverá a repetir la alineación que venía acostumbrando partidos atrás. Con Casto bajo palos, defensa central para Hugo Álvarez y David Fernández acompañados por César Soriano y Laure en los laterales. La línea de medio, salvo algún cambio táctico que quiera hacer Julio Velázquez volverá a ser la formada por Toribio, Errasti y Dorca, y arriba, con posiciones de los más mutables entre ellos, jugaran Álvaro Peña, Álvaro Giménez y Nicolao Dumitru.