Anuario Selección Española VAVEL 2016: Óliver Torres, a Oporto en busca de minutos

Foto: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL

Es muy difícil encontrar un hueco en el once de un equipo grande y que su plantel se forma a base de talonario. A Óliver Torres le pasó esto. Comenzó con muchos minutos en la temporada 15/16 después de un gran paso por el Oporto, donde se asentó a su corta edad. Era dirigido por Lopetegui, por lo que el técnico español tuvo gran peso en su alto rendimiento.

Vuelta al Oporto

Ya sin Lopetegui, el Oporto le ha vuelto a dar una oportunidad a Óliver Torres para que siga creciendo como futbolista. Tiene un buen cartel en el país luso y con Nuno Espirito Santo como entrenador, está volviendo a ser una pieza clave. En el Atlético de Madrid la ausencia de minutos se hacía habitual y estaba frenando la proyección del cacereño. Coincide con Casillas en el cuadro portugués, con el que mantiene una buena relación y está ayudando al joven mediocentro en su carrera.

Con la sub-21 sí suma

Aunque no contaba para su club la temporada pasada, sí era convocado para disputar los partidos con la selección española sub 21. Era el motor del equipo y el no tener minutos en el conjunto colchonero no hacía esconder la calidad de Óliver Torres. Se clasificó para el próximo campeonato europeo de 2017 cuya sede será Polonia. El extremeño está siendo importante en los planes de Albert Celades y este rendimiento unido a una gran temporada en el Oporto puede darle un sitio en su vuelta a la capital española.

A sus 22 años está esperando dar el salto a la selección absoluta. De momento parece ser que es pronto para que el cambio se produzca, pero sin embargo, Lopetegui lo conoce y sabe de lo que es capaz. Para 2017 pide una buena temporada y conquistar la Eurocopa sub 21 de Polonia.