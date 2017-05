Sergi Roberto, Asensio y Kepa, principales novedades de Lopetegui

Asensio en un encuentro con la selección española. | Foto: Alberto Brevers (VAVEL.com).

La temporada para la mayor parte de clubes en la que se encuentran españoles llegará a la conclusión este fin de semana con la resolución de las principales ligas europeas. El Real Madrid pondrá el broche de oro con la disputa de la final de la Champions League ante el Juventus de Turín. Pero no será el último envite para los jugadores nacionales antes de tomarse unas merecidas vacaciones después de 10 meses de competición. En este sentido, la selección entra en escena para jugar un choque amistoso ante Colombia y una válido para la clasificación del Mundial de Rusia 2018 frente a Macedonia.

Julen Lopetegui ha facilitado en la mañana de este viernes la lista de 25 convocados para el doble enfrentamiento antes mencionado y que despedirá la temporada. El técnico vasco ha introducido variantes con respecto a sus últimas citaciones y ha recuperado a varios jugadores ausentes en favor de otros que venían contando habitualmente. Además, la disputa de la final de la Champions League hará que los jugadores del Real Madrid no puedan estar presentes en el duelo ante Colombia. Precisamente, para entonces la selección española ya se encontrará concentrada y visualizarán todos juntos el enfrentamiento ante la Juventus de Turín.

Cambios en la portería y en la zaga

No suele ser habitual que se hagan demasiados cambios en una demarcación como la portería, pero Julen Lopetegui ha variado notablemente esta posición del campo. El preparador vasco sigue apostando por un Kepa Arrizabalaga que también está presente en la lista de la sub-21 de cara al Europeo de la categoría. Aunque no debutó en la pasada convocatoria sí que es cierto que dio el salto a la absoluta ante la lesión de Pepe Reina. El cancerbero del Napolés recupera su puesto en el equipo tras verse obligado a dejar la última convocatoria por unas inoportunas molestias físicas.

Junto a David de Gea no estará Sergio Rico, que después de no disponer de oportunidades en las últimas convocatorias se ha caído de la misma. Pese a ser indiscutible en el Sevilla FC, el cancerbero andaluz no podrá cerrar la temporada con la camiseta de la selección española absoluta. Tampoco está entre los citados Javi Martínez, que ha vivido una temporada muy irregular en las filas del Bayern de Münich y que no ha podido luchar por su objetivo de Champions League. El polivalente jugador navarro no está disponiendo del protagonismo esperado y pese a volver a 'La Roja' no ha entrado en los planes de Julen Lopetegui.

Sergi Roberto con la camiseta de la selección. | Foto: Carla Cortés (VAVEL.com).

En su lugar, el preparador vasco no ha llamado a otro central como era previsible sino que ha confiado en el jugador del FC Barcelona Sergi Roberto. Las distintas opciones que aporta el blaugrana son destacadas para la idea de juego de Julen Lopetegui, pudiendo formar en varias posiciones del campo. En este sentido, el técnico de la selección española mantiene a sus fijos Carvajal, Piqué, Sergio Ramos y Nacho y confía en Azpilicueta y Nacho Monreal. Éstos dos últimos han sido recolocados en sus dos equipos en el eje de la zaga con tres defensores, una opción más para 'La Roja'.

El centro del campo y el ataque con variantes

El centro del campo español siempre había sido una de las posiciones del campo que menos variantes vivía en los últimos tiempos, aunque no así en estos momentos. Julen Lopetegui sigue confiando en Asier Illarramendi como sustituto de Sergio Busquets después de la irregularidad mostrada por el blaugrana durante este año. El jugador de la Real Sociedad acompaña a los habituales Koke, Andrés Iniesta, Thaigo Alcantara, Isco y David Silva. Entre todos ellos aparece la principal sensación de la temporada y que se ha hecho un hueco en el Real Madrid de Zinedine Zidane.

Deulofeu en un encuentro con la camiseta de la selección. | Foto: Juan I. Lechuga (VAVEL.com).

Marco Asensio, que al igual que Kepa Arrizabalaga se encuentra también en la lista de la sub-21, retorna a la absoluta después de debutar en octubre en partido oficial. El balear es uno de los jugadores que más ha crecido esta campaña, en un caso muy similar al de Gerard Deulofeu. El extremo catalán sigue en la lista de Julen Lopetegui después del fantástico trabajo realizado en el AC Milan y la anterior citación. No le ha valido su fantástico trabajo en el Manchester United a Ander Herrera para permanecer en 'La Roja' después de enlazar varias convocatorias.

En la zona ofensiva, Julen Lopetegui apenas ha introducido cambios y repite con, prácticamente, los mismos hombres que estuvieron en la última convocatoria. Así, Vitolo, Pedro, Iago Aspas, Diego Costa y Álvaro Morata son los elegidos para la zona ofensiva y que sigue en busca del 'nueve' deseado. Nueva oportunidad de demostrar que todos ellos tienen un hueco en los planes del preparador vasco, que mantiene los cambios desde que se hiciera cargo del banquillo. Colombia y Macedonia serán los rivales de un combinado que despedirá la temporada con la camiseta de 'La Roja' tras 10 meses de competición.