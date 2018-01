Google Plus

Alharilla vuelve a la Selección Española FOTO: LevanteUD

Cuando Alharilla jugaba en el Jaén, en 2009, le llegó el turno en la Selección Española en un partido ante Italia. Una lesión en el tobillo hizo que le resultase imposible incorporarse a las guerreras de Jorge Vilda el año pasado, pero todo apunta a que este año 2018 será el de su redebut.

La jugadora declaró en una entrevista que "Estar en la Selección es lo máximo que puedes conseguir como futbolista". Dijo, además, que está donde está gracias a su trabajo diario. Cuando fue preguntada por la lesión que la dejó fuera del grupo el año pasado, María Alharilla respondió: "Ahora ya estoy aquí, tengo que aprovechar los entrenamientos y los partidos la máximo".

Gracias al que dice ser "un grupo muy bueno y muy unido", la futbolista asegura haberse adaptado sin problema alguno: "Me han tratado muy bien y estoy totalmente adaptada". En cuanto al seleccionador, que ya la conocía de años anteriores, le dio la enhorabuena. Desde que él había llegado a La Roja, sin embargo, la jugadora no había podido acudir. "Es muy cercano y estupendo", declaró.

El próximo sábado, el grupo tiene una cita ante Holanda. Aunque se trata de un partido amistoso, no deja de ser un encuentro importante, ya que las neerlandesas son campeonas de Europa. "Les vamos a poner las cosas muy difíciles", dijo la entrevistada. Su objetivo no será otro que el de hacer las cosas lo mejor que puedan, ya que sus rivales son muy buenas con el balón.

Con respecto a su vida personal, la andaluza, que se considera una trabajadora nata, está feliz. "Trabajo día a día para eso y sus frutos están ahí como con esta llamada de la Selección. Estoy muy a gusto. Vivo el presente", anunció. Nunca se sabe, y Alharilla está muy contenta con su equipo, el Levante, el cual siente como su segunda casa. Siente que no cabe duda de que estará en Francia: "Si no lo pensara sería tonta y no tendría ilusiones. Hay que pensar esas cosas y trabajar día a día para poderlas cumplir", aclaró.

En relación a si ve a la Selección en Francia, María Alharilla fue tajante con su respuesta: "Sí, porque no vamos a llegar al Mundial. Ahora aún no estamos clasificadas y tenemos que ir partido a partido", puntualizó.

El fútbol femenino va más allá

Su equipo, el Levante, está sufriendo una temporada plagada de altibajos; a las chicas les cuesta encontrarse con la regularidad, y Alharilla piensa que todo se debe a la mejora que ha experimentado LaLiga Iberdrola: "Todos los equipos se han reforzado a nivel de técnicos y jugadoras, lo cual mejora la liga y hace que los equipos no sean tan regulares", articuló.

Sin embargo, esta mejora en LaLiga Iberdrola supone también un paso hacia delante de todo el fútbol femenino. "Ha habido muchísima evolución. Yo empecé en un equipo que prácticamente desapareció por tema económico, el Jaén. Hoy en día hay una evolución tremenda sobre todo de hace tres años a hoy. Ha sido lo principal, que Iberdola apostara por el fútbol femenino y los medios se implicaran para que el femenino esté dando un paso más", señaló.

Por último, María Alharilla habló de su referente: "Aunque soy extremo, pero siempre me ha gustado Raúl González Blanco", dijo. Lo justificó diciendo que siempre ha sido "uno de los delanteros pillos, que no se rendían y que siempre estaban donde tenían que estar". Es por ello por lo que la jugadora se siente identificada con él.