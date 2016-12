Pablo Sarabia: "El éxito del futbolista radica en creer que nunca lo tiene todo hecho "

Sarabia en un encuentro| Imagen: Raúl Pajares (VAVEL)

Pablo Sarabria es uno de los tantos aciertos de Monchi. Procedente este verano del Getafe, el jugador se ha convertido en una pieza versátil para los esquemas de Sampaoli. En la entrevista ofrecida hoy a Orgullo de Nervión cuenta desde como fue su llegada al conjunto hispalense hasta sus aspiraciones de cara al final de temporada.

"Cuando ya estaba de vacaciones me llamó mi representante y me dijo que el Sevilla me quería… no me lo pensé"

El madrileño ha comentado que su adaptación a la ciudad fue sencilla y todo le vino de cara. "La verdad es que yo estoy encantado. Sólo tengo palabras de agradecimiento. Me he adaptado muy rápido. Es muy fácil adaptarse a esta ciudad (risas). Sevilla es muy cómoda, el clima es muy bueno; todo es sencillo a la hora de acoplarse aquí a una profesión como la nuestra."

También ha recalcado el buen ambiente dentro del vestuario, trasladado a la entidad en general. "Esa unión de los jugadores lo es también con el club. En todo el Sevilla hay un sentimiento y una fuerza que se ven reflejados en el campo. Competimos al máximo nivel en los partidos importantes."

"Pero hay que ir a más. Hay que exigirse cada día"

El jugador se muestra agradecido y contento con Jorge Sampaoli, quien le está dando oportunidades dentro de un equipo muy competitivo. "Estoy muy contento con la relación que hay con el míster, con el apoyo y la confianza que me está dando. Creo que le estoy respondiendo y le voy a seguir respondiendo en todos los minutos que me dé."

Ha expresado su total polivalencia en cuanto a posición, afirmando su disponibilidad para todo aquello que le pida el técnico argentino. Donde me necesite el míster. "Estamos aquí para ayudar al equipo. Pero sí es verdad que yo, en la línea de tres de arriba, tanto por cualquiera de las bandas como de media punta, es donde siempre he jugado. Pero si el míster me necesita de lateral, pues yo me entreno e intento adquirir la mayor parte de los conceptos para poder ser un buen lateral y hacerlo bien ahí. Lo que haga falta."

Además, ha valorado la riqueza táctica con la que este equipo está sorprendiendo al sevillismo. "Es un arma que hay que valorar muchísimo de este equipo. La gente está muy predispuesta. Sabemos todos nuestra labor en el campo y hemos tenido que jugar en muchas posiciones. Es algo digno de valorar y de admirar, porque no es fácil."

Finalmente, pese a tener los pies en el suelo en cuanto a la liga, Sarabia se siente ilusionado con poder jugar la Champions League, competición en la que no descarta sorpresas. "La vivo con mucha ilusión. Tuve la suerte de debutar en esta competición con el Madrid y desde entonces soñé con volver a jugarla. He tenido que trabajar mucho estos años para volver a disfrutar de ella. (...) En febrero nos espera el Leicester. (...) Tiene jugadores y cualidades muy potentes y nosotros lo que vamos a intentar es preparar al máximo ese partido. Para soñar y hacer historia con este Sevilla. ¿Por qué no?".