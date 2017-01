La necesidad de fichar

Google Plus

Clément Lenglet firmando su contrato como sevillsita | Imagen: Sevillafc.es

El mercado de fichajes invernal siempre suele ser movido para el Sevilla, y este año no iba a ser menos. Las carencias en ataque y en el centro de la defensa, hacen que desde las oficinas del club se manejen ya varios nombres de posibles refuerzos invernales. El primero en llegar; Clément Lenglet.

El año pasado llegaron dos hombres ya conocidos en el club, como Fazio y Diogo Figueiras, que volvía tras su cesión. Ninguno de ellos tuvo suerte en su vuelta. El primero fue expulsado a los pocos minutos de volver a debutar con la elástica sevillista, lo que hizo que Unai Emery no volviese a contar con él. El segundo, tuvo un paso muy fugaz por Nervión; casi no jugaba, cuando lo hacía apenas destacaba, y prácticamente no hizo nada relevante en la segunda mitad de la temporada.

Con la llegada de Sampaoli, Kolodziejczak tuvo que demostrarle que era un jugador muy válido en sus esquemas. Con el paso del tiempo y tras jugar 329 minutos en Liga, finalmente dejó de contar para el entrenador nervionense. La afición, que pensaba igual que su técnico, pedía a gritos su salida. Y así fue. Kolodziejczak se marchó traspasado al Borussia Mönchengladbach por unos ocho millones de euros aproximadamente. Y para cubrir su baja vino Clément Lenglet, futbolista de 21 años proveniente del Nancy francés.

Clément Lenglet es un defensa central que juega en la selección francesa sub-21 y que explotó futbolísticamente hace apenas un par de años. Esto hizo que lo colocasen entre los más prometedores centrales del país vecino, llegando incluso el prestigioso diario L’Equipe a darlo por traspasado a la Juventus. Finalmente continuó en la disciplina del equipo francés, y hace pocos días fichó por el Sevilla FC por una cantidad cercana a los cinco millones y medio de euros. El jugador francés lucirá el dorsal cinco tras dejarlo libre Kolodziejczak.

Otro nombre que no deja de sonar por la capital hispalense es el de Stevan Jovetić. Algunos hablan de principio de acuerdo, otros de una cumbre en Marbella para intentar cerrar su fichaje, pero lo cierto a día de hoy es que Jovetić es aún futbolista del Inter de Milán. El futbolista montenegrino al ser preguntado por su salida al club sevillista respondió: "¿Si me voy al Sevilla? Esperemos". Además, un viejo conocido del club hispalense como es Álvaro Negredo habló sobre su ex compañero en el Manchester City: “He visto muy pocos jugadores como Jovetic”. Según apuntan algunos medios, el lunes es el día clave para que se cierre su fichaje. Toca esperar.

Además del ya fichado Lenglet y del interés en Jovetić, han sonado otros nombres como Banega, Carlos Bacca, Rodrigo Caio, Rodrigo Ely, Fran Mérida o el ya vinculado anteriormente Dani Parejo. Muchos nombres, pero también muchos que se desconocen, como fue el caso de Lenglet. Lo que sí es seguro que se avecinan movimientos en la entidad nervionense, tanto salidas como llegadas.