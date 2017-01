Vangioni a la espera del Sevilla

Leonel Vangioni en su presentación con el Milan | Foto: acmilan.com

A pesar de que el Sevilla FC afronta dos partidos seguidos contra el Real Madrid en un periodo muy corto de tiempo, la dirección deportiva del Sevilla no para, y esta vez el candidato más firme para llegar a Nervión es Leonel Vangioni, lateral zurdo italiano de 29 años, procedente del Milan.

El lateral izquierdo es una de las zonas más débiles del conjunto hispalense, ya que desde que cayese lesionado Trémoulinas en la temporada pasada, la titularidad casi siempre ha recaído en las espaldas de Sergio Escudero. Por suerte el lateral sevillista siempre ha cumplido, llegando incluso a ser convocado con la selección española, sin embargo, la sombra de una lesión siempre existe y la carga de partidos sobre Escudero es algo incuestionable. Debido a esto y a que Tremoulinas acaba de salir de su lesión y parece tener un pie y medio fuera del club, se ha rastreado el mercado en busca de un lateral de garantías. Y ese ha sido Leonel Vangioni.

Vangioni vendrá principalmente a dar recambio a Escudero, pero además proporcionará un plus de competitividad en varias zonas del campo, no solo en el lateral izquierdo. El lateral argentino destaca por su polivalencia, pudiendo actuar incluso en el centro del campo, como volante o como interior izquierdo. Según aseguran varios diarios, el acuerdo del Sevilla con Vangioni es total y todo está en buen camino para que el futbolista argentino llegue en calidad de cedido al club hispalense. Sin embargo, falta el acuerdo con el Milan. El Sevilla quiere incluir una opción de compra asequible a final de temporada, algo en lo que el Milan no está del todo convencido. Detalles, que no deben impedir que la negociación se cierre en los próximos días u horas.

Leonel Vangioni llegó el pasado verano al Milan procedente del River Plate como petición expresa del ex entrenador rossonero Mihajlovic, sin embargo con la destitución de este y la llegada de Montella al banquillo italiano, Vangioni no ha disputado ni un solo minuto. Convocado en varias ocasiones por la selección Argentina, Vangioni es un jugador muy del gusto de Sampaoli debido a su capacidad para actuar en varias zonas del terreno de juego. Además, es también del agrado de la dirección deportiva sevillista ya que no ocuparía plaza de extracomunitario al tener pasaporte italiano.

Seguido por algunos equipos de la Premier y de la Serie A, Vangioni parece haber elegido al Sevilla FC. Uno de sus compañeros en su etapa en River Plate fue Matias Kranevitter, hoy en día jugador sevillista. Al ser preguntado por su posible fichaje, Kranevitter respondió: “Leonel es muy buen jugador, ha logrado muchas cosas en Argentina, lo ganó todo. Ahora no ha tenido la posibilidad de jugar en Milán, esperemos que las cosas se le den bien a partir de ahora. Si tiene que venir al Sevilla le deseo lo mejor, porque Leonel, aparte de un gran futbolista, es un amigo. Uno quiere verle bien, disfrutando otra vez”.