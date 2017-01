Previa Espanyol - Sevilla: mantener la línea

Google Plus

Espanyol y Sevilla inician el camino de vuelta en sus respectivas campañas. Tras 19 jornadas empiezan a disputarse los encuentros de la segunda mitad de la temporada y ya no se podrá decir eso de “aún queda mucha Liga” porque cada vez será menos el margen de error. Conseguir los objetivos para ambos equipos pasa por puntuar lo máximo posible ante rivales que son directos.

Pericos y nervionenses han realizado una gran primera mitad de temporada. Los barceloneses han tardado más en empezar a encontrarse cómodos con Quique Sánchez Flores pero ya parece que jugadores y entrenador reman en la misma dirección. Jorge Sampaoli por su parte ha controlado el timón casi desde los primeros instantes y ha disipado cualquier duda sobre su fichaje el pasado verano. La clasificación andaluza es la mejor muestra del éxito en la actualidad.

A por los puestos europeos

El Espanyol ocupa actualmente la novena plaza de la Liga con 26 puntos cosechados gracias a seis triunfos, ocho empates y cinco derrotas. Los espanyolistas mantienen cierto equilibrio en cuanto a goles marcados (25) y encajados (26), siendo uno de los conjuntos de la mitad alta de la tabla que menos tantos marca junto al Villarreal (24). Su bagaje como local no es del todo malo pero si mejorable si quiere seguir aspirando a las posiciones de Europa League. Un total de 14 puntos de 30 posibles. Quique Sánchez Flores coloca a los suyos a seis puntos de la sexta plaza.

El Espanyol suma 14 de 30 puntos posibles como local

Antes de recibir al Sevilla, los catalanes vencieron la pasada jornada por 3-1 al Granada en el Powerade Stadium. Reyes fue el protagonista del primero, Piatti y Marc Navarro hicieron los tantos restantes que hicieron inútil el empate a uno del granadinista Andrés Pereira. Los pericos se llevaron los tres puntos ante un rival que empieza a estar descolgado de la salvación.

Un aspirante sin complejos

El Sevilla parece empecinado en quitarle la razón a todos aquellos que dicen que tarde o temprano los andaluces no aguantarán el ritmo de Madrid y Barça y caerá en la pelea por la Liga. Los de Nervión han sumado tras 19 jornadas 42 puntos, lo que supone el récord de puntos del club en la primera vuelta. Todo esto conseguido tras 13 victorias, tres empates y sendas derrotas. Sampaoli se caracteriza por ser un entrenador ofensivo y ese sello se está viendo plasmado en las cifras goleadoras 42 tantos a favor por 25 en contra. Estos números lo colocan como segundo clasificado.

El Sevilla ha conseguido el récord de puntos de la primera vuelta con 42

Los andaluces llegan a Barcelona tras protagonizar frente a Osasuna uno de los partidos más emocionantes de la última jornada. El Sadar asistió a un encuentro con siete tantos y con varias alternativas en el marcador. Iborra fue uno de los protagonistas del Sevilla con dos tantos y otro más en propia puerta. Franco Vázquez y Sarabia pusieron el tercero y cuarto que hicieron inútil el tercero de Osasuna por parte de Kenan Kodro.El choque terminó 3-4

Espectáculo de goles en la primera vuelta

El partido que disputaron Espanyol y Sevilla en la primera vuelta en una calurosa noche en la capital hispalense será recordado como uno de los de mayor espectáculo de esta Liga en el Sánchez Pizjuán. Jorge Sampaoli se estrenaba en el campeonato doméstico con el Sevilla y tras ver las prestaciones de su sistema en la Supercopa de Europa y de España llegaba el momento de la competición de la regularidad por excelencia.

Piatti ponía el primer tanto en el luminoso de Nervión pero poco tardaron Sarabia y Vietto en darle la vuelta al encuentro y cuando aún no se había llegado a la media hora de partido, Hernán Pérez hacía el 2-2. Aquí no acabaría el festival goleador de la primera mitad ya que los visitantes se volverían a colocar por delante en el 43 gracias a Víctor Sánchez y un minuto después Vietto hacía el segundo en su cuenta particular y el 3-3.

Con un cúmulo de emociones se llegaba al descanso. En la segunda mitad los andaluces se desmelenarían y darían un auténtico recital en ataque con ocasiones de todos los colores, seguidas a estas llegarían los goles de Franco Vázquez, Ben Yedder y Kiyotake. Gerard moreno cerraría el marcador con el 6-4. Una decena de dianas que ilusionaba a la afición rojiblanca pero que no podría imaginar hasta donde iba a ser capaz de llegar este nuevo Sevilla.

Datos de sus enfrentamientos

En 137 ocasiones se han enfrentado Espanyol y Granada en Liga. Los partidos que han tenido a los pericos como local son 68 y arrojan 38 triunfos catalanes por 17 andaluces. Los 13 restantes acabaron en empate. El Sevilla no ha obtenido malos resultados en sus últimas 10 visitas a Cornellá. Suma cinco triunfos, dos empates y tan solo tres derrotas, la última precisamente la pasada campaña por la mínima con un tanto de Felipe Caicedo.

Los protagonistas

Quique Sánchez Flores, entrenador del Espanyol habló en la mañana del sábado sobre el encuentro ante el Sevilla y sobre la forma de jugar de los andaluces. El técnico espanyolista buscará ser protagonista: “Es un rival muy difícil, muy complejo. Con su forma de jugar tiende a desorganizar el partido y al contrario. Hemos de ser más que nunca nosotros. Será un partido en el que no queremos depender del rival sino tener protagonismo”.

Jorge Sampaoli, técnico del Sevilla opinó sobre la importancia del choque ante los pericos. Seguir sumando de tres en tres para mantenerse en la pelea por la Liga se convierte en vital: “Uno espera tratar de consolidar lo que hicimos en la primera vuelta, sabiendo que empezamos en un campo complicado como es el del Espanyol. Ojalá tengamos la personalidad de los últimos partidos como visitante para volver a sumar”.

Posibles alineaciones