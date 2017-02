Jovetic: “El Leicester es un buen equipo y en Champions juegan muy bien”

Jovetic controlando un balón | Juan Ignacio (Vavel)

El equipo nervionense ha disputado esta noche, en el Ramón Sánchez Pizjuán, los octavos de Champion frente al Leicester inglés. El encuentro finalizó con la victoria del conjunto rojiblanco, anteponiendose a los visitantes por dos goles a uno, tantos anotados por Sarabia, Correa y Vardy, este último para el conjunto visitante.

Esta noche pudimos gozar de un encuentro en el que según Lenglet: “El resultado fue muy corto para lo que se vio en el campo”. Este durante el partido acabo por lesionarse y tuvo que ser sustituido por Daniel Carriço, tras ello explicó a los medios: “Es posible que sea una lesión en el aductor, pero no sé por cuántos días”.

El jugador sevillista pese a la victoria no salió muy contento del terreno de juego ya que pensaba que su equipo luchó y mereció ganar por muchos más goles: “Estábamos preparados para un partido difícil, pero todo cambió en dos segundos y creo que el resultado no es justo porque tuvimos muchas ocasiones. El marcador no demuestra lo que nosotros merecimos. Hicimos dos goles y llegamos muchas veces , ellos uno, y no llegaron a nuestra portería”.

Tanta fue su convicción que siguió insistiendo: “El Sevilla fue muy superior, el resultado es muy corto para lo que se vio en el campo, nos descuadró ese gol en contra”.

También quiso mostrar su felicidad tras su debut en esta gran competición: “Estoy muy feliz, pero el aductor fue un problema para mí. El resultado del partido tampoco fue justo, pero estoy contento por lo vivido”.

Otro de sus compañeros, Stevan Jovetic, seguía por su misma línea, ya que lamentaba que las ocasiones no se hubieran materializado: “Somos un equipo que tiene gol. Hoy tuvimos muchas oportunidades, pero en Champions hay que marcar todo lo que tengas”.

Pese a todo ello no desprestigió en ningún momento al equipo rival, resaltando de esta manera su gran calidad dentro del terreno de juego: “Fue un partido muy delicado, nosotros lo sabíamos. El Leicester es un buen equipo y en la Champions juegan muy bien. Hoy lo hicieron bastante bien y la eliminatoria está abierta”.

Dentro de sus declaraciones no dejo de lado su propio análisis del partido: “Para ellos es bueno, pero con el 2-0 tampoco dejaba la eliminatoria cerrada. Hay que ir a ganar allí, y no hay otra”.