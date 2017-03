Lenglet: “Si jugamos pensando en otra cosa, es imposible ganar al Leganés”

Clement Lenglet en un partido contra el real Madrid| Foto: Estadio Deportivo

Clement Lenglet, fichaje invernal del Sevilla FC, está cuajando buenos partidos, que poco a poco consolidan un periodo de adaptación que cada vez se atisba más corto. El joven central ha entrado en las diferentes alineaciones de Jorge Sampaoli donde se ha mostrado muy serio, pese a ello su juventud le ha jugado alguna mala pasada, aunque ni siquiera dignas de mención, ya que su aportación al equipo, en especial en la salida de balón es de gran relevancia.

Sobre el complicado partido que les espera a los nervionenses este fin de semana, Lenglet ha comentado: “Si jugamos pensando en otra cosa, es imposible ganar al Leganés, y para estar bien en el campeonato es importante ganar al Leganés. El sábado hay una primera guerra... Son tres puntos, como el partido ante el Madrid, Barcelona y Atlético... Si nosotros jugamos con cabeza es posible, pero si no respetamos al Leganés es imposible ganar”.

La madurez del francés es asombrosa, tanto en los terrenos de juego como fuera de ellos, esta madurez se ve bien reflejada en las distintas declaraciones del defensor hispalense, “es una semana muy importante para el club y la temporada, porque hay tres partidos muy muy importantes para nosotros”, a lo que quiso añadir que: “jugar la Champions es mi sueño porque es la primera vez que la juego. Estoy con estrellas en los ojos. Estoy muy feliz de estar aquí, todo es muy bueno para mí, la ciudad deportiva, mis compañeros, el staff técnico... y el tiempo”.

Para finalizar habló sobre el partido contra el Alavés en Mendizorroza, encuentro de la pasada jornada de La Liga donde el Sevilla FC solo pudo cosechar un empate: “Finalmente, es un punto positivo, porque el segundo tiempo fue difícil, no perder contra Alavés y no perder contra Leganés nos va a mantener ahí arriba”. Concluyó.