Sampaoli: "El equipo está muy acelerado"

Google Plus

Sampaoli en rueda de prensa | Imagen: Fran Santiago (VAVEL)

El Sevilla empató a uno contra el Leganés y un sufre un doble revés en sus aspiraciones en la clasificación doméstica ya que se aleja de los dos primeros puestos al sumar su segundo empate consecutivo y ve como se acerca el Atlético de Madrid en liga, equipo al que rinde visita la próxima semana en un duelo clave para asegurar la Champions.

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, analizó el partido después ante los medios y no echó la culpa al bajón físico, que él no ve, sino que señaló: “La causa es que hemos perdido vuelo futbolístico y nos impide generar ocasión. La solución es seguir trabajando relacionándolo con el juego. El equipo está muy acelerado y ansioso cuando no tiene capacidad de crear ocasiones y equipos muy ordenados pues hacen daño”.

Por ello, Sampaoli está muy preocupado ya que reconoció: “Sobre todo me preocupa el funcionamiento. Tenemos claro que había que pensar en paralelo en dos equipos y en dos partidos con dos obligaciones distintas como hoy y el martes y hay que preparar el mejor equipo para clasificarnos. Un partido tan difícil con un rival tan importante, ojalá nos de la posibilidad que nos dé el control de jugarlo. Lo reitero, la solución por falta de juego tiene que ver con jugar y acertar con los futbolistas. Hacernos también responsables que con este rendimiento nos va a costar mucho pasar en Champions. Son rivales mayores que no permitirán estos errores. Si no, va a ser muy difícil”.

El entrenador elogió al rival: “Me pareció un equipo muy ordenado. Se impuso a través de no dejarnos jugar y con orden. Con esa nebulosa del partido, pudo provocar mayor dolor que nos nos provocaron. Espero que tengamos la capacidad de análisis para que el martes estemos preparados. ”