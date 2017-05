Una interesante pretemporada sevillista

Google Plus

Jovetic será uno de los nombres propios del verano | Foto: Fran Santiago (VAVEL España)

La temporada 2016/2017 ya es historia para el Sevilla. Una temporada con buenos y malos momentos, que tuvo su momento culmen durante la etapa en la que se llegó a luchar por la Liga con Real Madrid y Barcelona y que tuvo su peor momento al caer eliminado en la Champions League e ir perdiendo comba en el campeonato liguero. Pero eso ya es historia, ahora toca descanso para todos y volver con más fuerzas que nunca el próximo 3 de julio, día en el que el Sevilla ha citado a toda la plantilla para comenzar con los reconocimientos médicos.

No obstante, durante este mes y algunos días más que quedan hasta ese 3 de julio, el Sevilla vivirá otro verano convulso en cuanto a llegadas y salidas de jugadores, y hasta de entrenadores. Es más que seguro que Jorge Sampaoli se marchará para dirigir a la selección de Argentina, y ante esto se abre un abanico de posibles candidatos al banquillo sevillista. Eduardo Berizzo y Mauricio Pellegrino son los favoritos para ocupar este lugar, pero no son los únicos. Javi Gracia, el actual técnico del Rubin Kazan y ex técnico del Málaga, es también del gusto de la directiva sevillista. Ya un poco más lejanos quedan otros nombres, como pueden ser Laurent Blanc o hasta Diego Martínez, que se le subiría desde el Sevilla Atlético. En lo que a la plantilla respecta, serán varias las altas y bajas que se producirán. Queda por ver si se ejerce la opción de compra por Jovetic y si se renueva a Krohn-Dehli. Ya suenan nombres como Antonio Luna o Jesús Navas, y habrá que ver qué pasa con jugadores como Vitolo, N’Zonzi, Rami o Carriço.

Todo esto irá quedando resuelto antes de que se vuelva a la acción el 3 de julio, pero una vez que se llegue a ese día y se pasen los reconocimientos médicos tocará ponerse en marcha para coger ritmo de cara a los amistosos que llegan. La pretemporada comenzará con una primera gira por Japón, del 13 al 23 de julio, donde el Sevilla se medirá al Cerezo Osaka de Kiyotake el 17 de julio y al Kashima Antlers, equipo que plantó cara al Real Madrid en la final del Mundial de Clubes, el 22 de julio.

A continuación, los sevillistas viajarán hasta Inglaterra para comenzar la segunda etapa de la pretemporada, donde disputará en Londres la Emirates Cup el 29 y 30 de julio. Se enfrentarán al Red Bull Leipzig el 29 de julio y al anfitrión, el Arsenal, el 30 de julio. Para finalizar, también en Inglaterra pero en este caso en la ciudad de Liverpool, el Sevilla jugará frente al Everton el 6 de agosto, en el histórico Goodison Park. Una vez disputados estos encuentros el conjunto andaluz se concentrará para disputar la primera gran cita de la nueva temporada, la previa de la Champions League, que comenzará a mitad de agosto.